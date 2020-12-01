Конституційний Суд вже наступного тижня, 8 грудня, може продовжити засідання. Перше засідання запланували на 8 грудня. Воно стосуватиметься офіційного тлумачення положення "гідні умови життя".

Засідання КСУ запланували також на 9 та 10 грудня. Про це мовиться у порядку денному Конституційного Суду.

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Судячи з розкладу, КСУ найближчим часом не розглядатиме резонансні провадження.

Зауважимо, 12 листопада КСУ перейшов на дистанційну роботу. Все через спалах коронавірусу серед суддів. Крім того, цьому передував скандал з рішеннями, які частково скасували антикорупційну реформу в Україні.

Скандал довкола КСУ: головне

27 жовтня на закритому засіданні КСУ скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.

Таке рішення суду призвело конституційної кризи в Україні.

Президент Володимир Зеленський запропонував перезавантажити склад Конституційного Суду.

Однак частині нардепів таке рішення глави держав не сподобалося. Вони виступили проти президентського законопроєкту.

Згодом Зеленський вніс до Ради ще один проєкт – про відновлення кримінальної відповідальності чиновників за брехню у деклараціях. У ньому він пропонував ув'язнювати посадовців, якщо ті внесуть неправдиві відомості на суму понад 4 мільйони гривень.

Водночас робоча група Ради щодо врегулювання конституційної кризи запропонувала взагалі не ув'язнювати чиновників за брехню в деклараціях. Натомість порушників пропонують штрафувати.



Головне про скандальне рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу