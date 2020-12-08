Конституційний Суд 8 грудня відновив роботу після спалаху коронавірусу. Тепер установа працює у звичайному режимі та планує продовжити розгляд справ.

Зранку стартувало пленарне засідання Великої палати суду. Про це повідомили у пресслужбі КСУ у фейсбуці. До речі Коли Рада призначить суддів КСУ: відповідь Разумкова Що розглядатимуть Судді продовжують розгляд справи за поданням нардепів щодо тлумачення окремого положення абзацу 4 преамбули Конституції.

Крім того, планують розглядати питання про відкриття конституційного провадження щодо конституційності положень Кримінального кодексу. У суді зазначили, що всі засідання будуть закритими. Про результати розгляду повідомлять. Що відомо про спалах COVID-19 у КСУ Суд пішов на карантин 12 листопада. Тоді коронавірус підозрювали у близько 40 працівників КСУ.

Перед тим суд не міг зібрати кворум на засіданнях через хворих.

Вже на початку грудня зазначали, що КСУ невдовзі відновить роботу. Зверніть увагу! Раніше КСУ прийняв низку змін до антикорупційного законодавства. Наприклад, обмежив повноваження НАЗК та визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях.

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Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу