Конституційний Суд вийшов з карантину після спалаху COVID-19: що розглядатиме
Конституційний Суд 8 грудня відновив роботу після спалаху коронавірусу. Тепер установа працює у звичайному режимі та планує продовжити розгляд справ.
Зранку стартувало пленарне засідання Великої палати суду. Про це повідомили у пресслужбі КСУ у фейсбуці.
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Що розглядатимуть
- Судді продовжують розгляд справи за поданням нардепів щодо тлумачення окремого положення абзацу 4 преамбули Конституції.
- Крім того, планують розглядати питання про відкриття конституційного провадження щодо конституційності положень Кримінального кодексу.
У суді зазначили, що всі засідання будуть закритими. Про результати розгляду повідомлять.
Що відомо про спалах COVID-19 у КСУ
- Суд пішов на карантин 12 листопада. Тоді коронавірус підозрювали у близько 40 працівників КСУ.
- Перед тим суд не міг зібрати кворум на засіданнях через хворих.
- Вже на початку грудня зазначали, що КСУ невдовзі відновить роботу.
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