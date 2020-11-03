Конституційний суд веде себе так, ніби він є Конституційним судом країни з високою довірою до судів. А в нас це не так.

Україні треба запасатись терпінням

Незалежність судової влади, незалежність інших важливих інституцій – наприклад, регуляторів – це наслідок довіри в суспільстві. Спочатку довіра, потім незалежність. Суспільство не може толерувати незалежність когось, якщо в нього є відчуття, що цей хтось тебе постійно обманює.

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Незалежність інституцій може йти тільки з чіткою гарантією, що люди в цих інституціях принаймні прагнуть працювати на загальне благо, на public good.

Ми взяли європейську модель незалежних інституцій, але без середовища довіри, в якій ця модель може існувати, і без жодного уявлення про public good. Обидва будуть ще роками випрацьовуватися. Але будуть. Треба мати терпіння

Ми – суспільство, яке вистрибнуло з табору, де є тільки "спільне" і опинилося в дикому полі, де є тільки "моє". І тепер ми дуже болісно рухаємося, щоб побудувати якесь "спільне", але не зруйнувати при цьому "моє".