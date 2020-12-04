Глава Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що прийняття компромісного законопроєкту № 4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації недостатньо, аби Україна вийшла з конституційної кризи.

На думку глави Верховної Ради, вийти із кризи, що утворилась внаслідок рішення Конституційного Суду, можна лише, вирішивши кілька важливих позицій. Про це Дмитро Разумков розповів під час брифінгу, інформує 24 канал.

Важливо І обмеження волі, і штрафи: Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях

З конституційної кризи ми не зможемо вийти цим законом. За великим рахунком, є три позиції, які нам треба буде вирішити. Перше – це відновлення відповідальності, і ми сьогодні це зробили. Друге – створення умов нормальної роботи НАЗК з урахуванням тих позицій, які були вказані в рішенні КСУ. Третє питання – створення балансу у різних вертикалях влади, і прогнозованість рішень,

– сказав Разумков.

Він нагадав про ініціативи, пов’язані з діяльністю КСУ. Зокрема, щоб рішення суду приймались двома третинами голосів, так само як і в парламенті, коли вони вносять зміни до Конституції. За словами спікера, паралельно з цим були інші законодавчі ініціативи, озвучені, задекларовані і зареєстровані різними парламентськими фракціями та групами.

"Найправильніше було б прийти до єдиного документа, який би став законом, і оскільки Рада сьогодні живе за законом про регламент і комітети, щоб і наші колеги з КСУ користувались саме таким методом", — зазначив він.

Відповідаючи на запитання про повернення довіри до суддів КСУ, Разумков сказав, що це питання перебуває в зоні відповідальності комітету з питань правової політики.

"Там також є декілька зареєстрованих законопроєктів. Станом на сьогодні вони не були розглянуті", – додав він.

Більше про скандальне рішення КСУ і кризу, що виникла – за посиланням.



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу