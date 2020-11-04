На Одещині вкотре вилучили велику партію наркотику – 122 кілограми кокаїну на суму 40 мільйонів доларів. Навчені гірким досвідом контрабандисти виявилися креативними, однак навіть це не допомогло їм виконати роботу.

Ще наприкінці серпня до Одеського порту з Південної Америки прибув контейнер, вантажем був звичайний верстат для холодного згинання металу. Після усіх необхідних процедур, прилад рушив на склад в Одесі. Детальніше про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

У попередній програмі Прихований зв'язок між коровами та горілкою: що цікавого знайшли прикордонники

Як проводили операцію

За відповідним процесом уважно стежили правоохоронці, вони підозрювали, що контейнер – із так званим сюрпризом. Операцію проводила група прикордонників, митників, СБУ та прокуратури. Потрібно було не лише знайти наркотики, а й затримати перевізників.



Правоохоронці підозрювали, що контейнер – із так званим сюрпризом / Фото Держприкордонслужби

Наркокур'єрів виявили тоді, коли чоловіки почали добувати фасовані пакунки. До сховку вдалося дістатись лише потужним бензорізом, з порожнин верстату дістали 114 брикетів. За традицією наркокартелів, кожен пакунок має особливе маркування. Так правоохоронці виявили 122 кілограми наркотику.



З порожнин верстату дістали 114 брикетів / Фото Держприкордонслужби

Ким виявились перевізники

Приморський районний суд обрав перевізникам запобіжний захід у вигляді 2 місяців за гратами з можливістю застави сумою 30 мільйонів гривень за кожного. Відповідними контрабандистами виявились четверо громадян Ізраїлю. Іноземцям інкримінують контрабанду наркотичних засобів, за що "українська Феміда" може присудити їм до 12 років ув'язнення.

Дивіться відео: як прикордонники виявили схованку контрабандистів

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