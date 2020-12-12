11 грудня 2020 року новим мажоритарним власником ринку "Столичний" став київський підприємець Євген Горбач.

Цю інформацію сам Горбач підтвердив у коментарі "РБК-Україна". За його словами, в цей день Євген набув 70% ТОВ "Аграрний маркетинговий центр", яке, зі свого боку, є власником 77% ТОВ "РСГП "Столичний".

Водночас, Євген Горбач спростував повідомлення про начебто рейдерські атаки на ринок "Столичний".



Євген Горбач повідомив про наміри вже найближчим часом зустрітися з поточним керівництвом та орендарями ринку "Столичний", щоб уникнути будь-яких непорозумінь, а також узгодити плани розвитку підприємства з іншими акціонерами.



За словами нового мажоритарного власника ринку, він не здійснюватиме кроків, які могли б створити незручності у роботі підприємства та переконаний у його стабільній роботі напередодні новорічних і різдвяних свят.