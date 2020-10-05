В Україні росте кількість хворих на коронавірус людей. Ба більше – зростає й кількість тих, хто потребує госпіталізації через ускладнення, спровоковані COVID-19. Найбільш несприятливою наразі є ситуація у Харкові. Місто щодня встановлює рекорди за добовим приростом хворих. Втім, днями, попри це, там провели багатотисяний концерт з нагоди Дня вчителя.

Такі дії місцевої влади викликали неабияке обурення з боку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Він емоційно звернувся до чиновників під час традиційного брифінгу МОЗ, передає 24 канал.

Раніше Після антирекорду COVID-19: Оля Полякова зібрала стадіон у Харкові – фото і відео

"Ви бачите, що навіть в неділю, коли традиційно у нас знижувалася кількість хворих, бо люди, як у нас заведено, чекали понеділка, щоб піти до лікаря. Навіть попри це, у нас високий показник захворювання – 3774 нових випадки", – зауважив він.

На думку Степанова, така ситуація спричинена тим, що і люди, і місцева влада нехтують рекомендаціями, розробленими МОЗ, аби сповільнити темпи поширення коронавірусу. Як приклад, він навів ситуацію з концертом у Харкові 3 жовтня. Дійство місцева влада організувала з нагоди Дня вчителя. Зіркою концерту була співачка Оля Полякова, тож тисячі харків’ян з маленькими дітьми прийшли на її виступ. Люди не дотримувалися необхідної дистанції, одиниці були в масках.

Харків, який щодня у нас встановлює рекорди (за кількістю хворих – 24 канал)… Ну, дуже ж важливо було провести владі ці концерти! Звичайно, у нас же вибори! Це – головне, не здоров’я та життя громадян, а вибори,

– зіронізував Степанов.

Міністр додав, що не розуміє логіки місцевої влади. Він запитав у чиновників, чого вони цим хотіли досягти: "Зібрати тисячі людей, щоб потім подивитися, яка кількість захворіє через тиждень, чи через 10 днів? Така логіка?".

Він також додав, що в Україні значно зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом.

Дивіться також Скандал під час святкування Дня вчителя у Миколаєві: педагоги та мер порушили карантин

Наразі їх 16 745 осіб і це майже в 5 разів більша цифра, аніж та яку МОЗ фіксувало у липні.

Такі ваші легковажні дії і таке відношення до громадян, ваших виборців, призведе до того, що банально закінчаться ліжка і банально закінчаться медичні працівники. Хоча б якась повага до лікарів повинна бути, хоча б маленька!

– емоційно додав Степанов.

Що відомо про скандальний концерт у Харкові:

Він відбувся у місті 3 жовтня з нагоди Дня вчителя. Вхід на концерт був безкоштовний та відбувся за підтримки мера Харкова Геннадія Кернеса на стадіоні Дитячої юнацької спортивної школи №5.

Туди прийшли тисячі людей, було багато дітей. Майже ніхто не дотримувався необхідної дистанції та не мав маски.

Оля Полякова, яка була головною зіркою свята, закликала дотримуватись карантинних обмежень зі сцени, але люди на це належним чином не реагували. Захід тривав 1,5 години.