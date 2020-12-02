Хотіли викинути власних дітей з автобуса на ходу: шокуюча історія депортації нелегалів з України
Щороку на українських кордонах затримують сотні нелегальних мігрантів із десятків країн світу. Вони залишають свої домівки, щоби ніколи туди не повернутися. І для більшості це стає кінцем мрії.
Ми відкрили завісу перед найскладнішою операцією з видворення іноземців у практиці прикордонного відомства. Про нелегальних мігрантів – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.
Важливо Скандал на Закарпатті: як місцеві мешканці взяли в облогу прикордонний підрозділ
"Конвой – 26"
Умовна назва цієї історії – "Конвой – 26". І це реальні факти з реального життя кордону. Родину з Іраку – батьків із трьома малюками примусового видворили з України.
Вересень 2019 року. В Одеському аеропорту приземлився літак із Багдаду. На борту – сім'я етнічних курдів: мама, тато і троє дітей. Найменшій дівчинці ледь виповнилося 7 місяців. Україна зустріла туристів гостинно: вочевидь спрацював "дитячий чинник". Адже відпочинок на березі Чорного моря – саме те, що потрібно малечі з неспокійної країни.
Та у їхніх батьків були інші плани. Бо незабаром усі 5 опинилися в зимовому лісі – далеко від Одеси. У повітрі – стійкий "мінус", на руках – немовля.
Затримання нелегалів
Цю сім'ю затримав Львівський прикордонний загін у січні 2020 року. Вони намагались незаконного перетнути державний кордон з України в Республіку Польща. Затриманих одразу доправили до Львова. Там із ними познайомилася Олена Мельник. Тоді прикордонниця ще не знала, що це спілкування затягнеться на довгі місяці. І саме вона стане однією з четвірки офіцерів, яким випаде місія повертати гостей додому.
Прикордонниця запідозрила одразу щось недобре: поведінка батьків була явно неадекватною. Однак розділяти дорослих та дітей у таких випадках – заборонено.
Була жінка з трьома своїми малолітніми дітьми. Вона їх викидала з камери, тому що вони заважали їй спати, відпочивати. І вона відмовлялася їх годувати. Ми їх годували зміною охорони,
– розповіла начальниця відділу Львівського прикордонного загону Олена Мельник.
Прикордонники стверджують: усім заправляла дружина, бо її родина нібито має високий статус у себе вдома. Тож скандали та провокації здебільшого влаштовувала саме вона.
Жінка влаштовувала істерики та скандали / Скриншот з відео
Примусове видворення
Однак крик та погрози не допомогли: 16 січня 2020 року Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про примусове видворення затриманих з України. Далі на них чекав пункт тимчасового перебування іноземців Державної міграційної служби "Журавичі".
У цій історії є одна важлива деталь, на яку варто звернути увагу. Іракці від самого початку вважали себе безвинними жертвами, яких, держава Україна посміла не пустити до Євросоюзу.
Депортації можна було б уникнути
Однак вони могли б уникнути видворення. Для цього потрібно було лише подати прохання про набуття статусу біженця. Однак іноземці нічого просити не збиралися, вони для себе вже все вирішили й зробили заручниками ситуації власних дітей.
Із ними були малолітні діти / Скриншот з відео
"Коли іноземців поміщають у місця тимчасового тримання, їх повідомляють про те, що вони мають право на захисника, адвокатів. Вони мають право звернутися з заявою про набуття статусу біженця в Україні. Але на жаль, дана сім'я не бажала отримати захист в Україні й не зверталася за захистом", – розповів заступник начальника відділу Держприкордонслужби Дмитро Фербей.
Скандали, зіпсуте майно
До речі, за весь час родину жодного разу не провідали ані співробітники посольства Іраку в Україні, ані правозахисники. Тож іноземці демонстрували свій протест так, як вважали за потрібне – псували майно, розбивали шафи, вибивали скло.
Пошкоджене майно та майже 9 місяців на повному утриманні українських платників податків. Нелегальні мандрівники обходяться нам дуже недешево – 300 – 400 гривень за добу.
Зрештою подані іноземцями апеляції та найманий адвокат думку суддів не змінили. Тож у вересні 2020 року процес видворення нарешті вийшов на фінішну пряму. Супроводжувати іракську родину довірили 4 досвідченим офіцерам. Двоє з них – жінки. Це був 26-й конвой у практиці прикордонного відомства.
Капітан Олександр Вариченко брав участь у не одному десятку таких операцій. Однак зізнається: подібне пережив уперше. Нормальній людині важко повірити, але на під'їзді до терміналу іракські батьки навіть намагалися викинути власних дітей із мікроавтобуса на ходу.
Важливо Бобровий секрет: на Сумщині виявили контрабанду ліків з Росії
Та найстрашніша ціна, сплачена за авантюру дорослих – це травмовані юні життя. Однак ті, хто прирікає своїх дітей на трагічну долю нелегальних мандрівників, про це воліють не думати.
Як саме відбувався процес видворення нелегалів – дивіться у відео програми.
Поділитися новиною