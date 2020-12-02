Щороку на українських кордонах затримують сотні нелегальних мігрантів із десятків країн світу. Вони залишають свої домівки, щоби ніколи туди не повернутися. І для більшості це стає кінцем мрії.

Ми відкрили завісу перед найскладнішою операцією з видворення іноземців у практиці прикордонного відомства. Про нелегальних мігрантів – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

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"Конвой – 26"

Умовна назва цієї історії – "Конвой – 26". І це реальні факти з реального життя кордону. Родину з Іраку – батьків із трьома малюками примусового видворили з України.

Вересень 2019 року. В Одеському аеропорту приземлився літак із Багдаду. На борту – сім'я етнічних курдів: мама, тато і троє дітей. Найменшій дівчинці ледь виповнилося 7 місяців. Україна зустріла туристів гостинно: вочевидь спрацював "дитячий чинник". Адже відпочинок на березі Чорного моря – саме те, що потрібно малечі з неспокійної країни.

Та у їхніх батьків були інші плани. Бо незабаром усі 5 опинилися в зимовому лісі – далеко від Одеси. У повітрі – стійкий "мінус", на руках – немовля.

Затримання нелегалів

Цю сім'ю затримав Львівський прикордонний загін у січні 2020 року. Вони намагались незаконного перетнути державний кордон з України в Республіку Польща. Затриманих одразу доправили до Львова. Там із ними познайомилася Олена Мельник. Тоді прикордонниця ще не знала, що це спілкування затягнеться на довгі місяці. І саме вона стане однією з четвірки офіцерів, яким випаде місія повертати гостей додому.

Прикордонниця запідозрила одразу щось недобре: поведінка батьків була явно неадекватною. Однак розділяти дорослих та дітей у таких випадках – заборонено.

Була жінка з трьома своїми малолітніми дітьми. Вона їх викидала з камери, тому що вони заважали їй спати, відпочивати. І вона відмовлялася їх годувати. Ми їх годували зміною охорони,

– розповіла начальниця відділу Львівського прикордонного загону Олена Мельник.

Прикордонники стверджують: усім заправляла дружина, бо її родина нібито має високий статус у себе вдома. Тож скандали та провокації здебільшого влаштовувала саме вона.



Жінка влаштовувала істерики та скандали / Скриншот з відео

Примусове видворення

Однак крик та погрози не допомогли: 16 січня 2020 року Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про примусове видворення затриманих з України. Далі на них чекав пункт тимчасового перебування іноземців Державної міграційної служби "Журавичі".

У цій історії є одна важлива деталь, на яку варто звернути увагу. Іракці від самого початку вважали себе безвинними жертвами, яких, держава Україна посміла не пустити до Євросоюзу.

Депортації можна було б уникнути

Однак вони могли б уникнути видворення. Для цього потрібно було лише подати прохання про набуття статусу біженця. Однак іноземці нічого просити не збиралися, вони для себе вже все вирішили й зробили заручниками ситуації власних дітей.



Із ними були малолітні діти / Скриншот з відео

"Коли іноземців поміщають у місця тимчасового тримання, їх повідомляють про те, що вони мають право на захисника, адвокатів. Вони мають право звернутися з заявою про набуття статусу біженця в Україні. Але на жаль, дана сім'я не бажала отримати захист в Україні й не зверталася за захистом", – розповів заступник начальника відділу Держприкордонслужби Дмитро Фербей.

Скандали, зіпсуте майно

До речі, за весь час родину жодного разу не провідали ані співробітники посольства Іраку в Україні, ані правозахисники. Тож іноземці демонстрували свій протест так, як вважали за потрібне – псували майно, розбивали шафи, вибивали скло.

Пошкоджене майно та майже 9 місяців на повному утриманні українських платників податків. Нелегальні мандрівники обходяться нам дуже недешево – 300 – 400 гривень за добу.

Зрештою подані іноземцями апеляції та найманий адвокат думку суддів не змінили. Тож у вересні 2020 року процес видворення нарешті вийшов на фінішну пряму. Супроводжувати іракську родину довірили 4 досвідченим офіцерам. Двоє з них – жінки. Це був 26-й конвой у практиці прикордонного відомства.

Для інформації. Згідно з українським законодавством примусове виселення відбувається винятково за рішенням суду. Його виконують представники 3 органів: Державної прикордонної служби, СБУ чи Міграційної служби. З початку цього року вони відправили додому близько 400 іноземців. Зазвичай їх значно більше, проте цьогоріч у статистику втрутилася пандемія.

Капітан Олександр Вариченко брав участь у не одному десятку таких операцій. Однак зізнається: подібне пережив уперше. Нормальній людині важко повірити, але на під'їзді до терміналу іракські батьки навіть намагалися викинути власних дітей із мікроавтобуса на ходу.

Три доби очікування результатів тестів на коронавірус дали затриманим додатковий час для диких скандалів. Зрештою лайнер приземлився на летовищі Багдада. Операція під умовною назвою "Конвой-26" завершилася. Вона вартувала бюджету 150 тисяч гривень, а для її учасників стала найбільшим випробування у їхній службовій кар'єрі.

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Та найстрашніша ціна, сплачена за авантюру дорослих – це травмовані юні життя. Однак ті, хто прирікає своїх дітей на трагічну долю нелегальних мандрівників, про це воліють не думати.

Як саме відбувався процес видворення нелегалів – дивіться у відео програми.