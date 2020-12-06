Прикордонники Білгород-Дністровського загону на державному кордоні з Молдовою виявили підземні комунікації. Їх могли використовувати для протиправної діяльності.

Зокрема вони можуть бути призначені для нелегального транспортування спирту. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Деталі інциденту

Прикордонники спільно з представниками СБУ виявили підпільний пластиковий трубопровід.



Знахідка силовиків / Фото Держприкордонслужби

Діаметр труби – 30 міліметрів. Вона була закопана під землею на глибині майже одного метра. Усього правоохоронці демонтували приблизно 30 метрів шлангу, що йшов до українсько-молдовського кордону.

Практика виявлення схожих трубопроводів свідчить про те, що їх використовують, зазвичай, для перекачування спирту. Проте, прикордонники встановили, що жодних характерних запахів, зокрема спирту, з труби відчутно не було,

– зазначили в повідомленні.

Як проклали комунікацію

Комунікацію проклали від закинутої споруди на території України у бік кордону з Молдовою на напрямку Серпневе (Україна) – Басарабяска (Молдова). Про знахідку повідомили молдовських колег.



Трубопровід на кордоні з Молдовою / Фото Держприкордонслужби

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи міг виявлений трубопровід використовуватися у протиправних цілях.

Прикордонники знайшли спиртопровід: дивіться відео