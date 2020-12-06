На українсько-російському кордоні затримали автомобіль з медикаментами, автозапчастинами, будівельними матеріалами та взуттям. 46-річний українець хотів це все незаконно вивести до Росії.

Затримали автомобіль Volkswagen Caddy на пункті пропуску "Мілове". Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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В українських прикордонників виникли підозри щодо можливих сторонніх прихованих вкладень в автівці, а тому направили його на додатковий огляд.

Цікаві знахідки виявили під обшивкою дверцят. Volkswagen був повністю набитий різними медичними препаратами, автозапчастинами, взуттям та будівельними товарами.



Автівка була набитою медикаментами / Фото Держприкордонслужби



Українець намагався незаконно провести товар до Росії / Фото Держприкордонслужби

Українцю виписали штраф, вилучили знайдений товар, а також власний автомобіль. Загальна сума оцінки вилучених речей склала понад 193 тисячі гривень.



Серед вилученого товару – взуття / Фото Держприкордонслужби

Митники склали на водія протокол про порушення митних правил.

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