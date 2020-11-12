Співробітники Луганського загону Держприкордонслужби затримали вантажівку, два мікроавтобуси та навіть два човни з контрабандою. Улов виявився справді вражаючий – 24 тисячі флаконів з парфумами, 200 кілограмів свинини, 440 кілограмів елітних сирів та багато іншого.

Дрібні партії товару перевозили мікроавтобусами

Про те, що через кордон з Росією планують переправити велику партію контрабанди, дізнались, оперативники Луганського загону. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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На ділянці кордону неподалік від Олександрівки правоохоронці виявили 2 мікроавтобуси Ford та ГАЗ. Неподалік затримали жителя Міловського району. Поряд на українському березі Деркула помітили 2 човни, на російському березі автомобіль УАЗ,

– зазначили у Держприкордонслужбі.

УАЗ їхав вглиб російської території.

Що виявили у затриманому транспорті:

200 кілограмів свинини;

440 кілограмів елітних сирів;

840 кілограмів бджолиної мерви;

2 кілограми мембран для газових колонок та котлів;

2650 пасків в асортименті.

Зверніть увагу! Знайдене оцінили у понад 630 тисяч гривень.

У лісосмузі виявили вантажівку з парфумами

Оперативники з'ясували, що мікроавтобуси перевозили дрібні партії товару, а завантажували їх у лісосмузі. Вже там прикордонники натрапили на КамАз з 24 тисячами флаконів парфумів та понад 1 тисячею пляшок з мінеральними добривами. Жодних документів у людей у вантажівці на ці товари, звісно, не було.

Згодом дружина пасажира підвезла документи, проте вони були без необхідних печаток, штампів та інших реквізитів,

– пояснили прикордонники.

КамАз передали співробітникам поліції. За фактом підробки документів розпочали досудове розслідування.

Дивіться відео з кордону: