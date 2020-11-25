Прикордонники Чернівецького загону запобігли контрабанді сигарет у Румунію. Незаконну оборудку намагався здійснити 17-річний хлопець.

Викриття контрабанди

Правоохоронці отримали інформацію про можливе порушення на ділянці відділу "Селятин". Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Учора (24 листопада), пізно ввечері один з нарядів виявив у прикордонні місце накопичення тютюнових виробів,

– йдеться у повідомленні.

Біля сигарет була людина, яка намагалася втекти від прикордонників. Тому охоронці кордону здійснили кілька попереджувальних пострілів. Вони дали результат – зловмисник зупинився.

Ним виявився 17-річний житель районного центру Путила.

Що виявили правоохоронці

У сховку контрабандистів прикордонники нарахували 20 ящиків. Загалом у них було 9 950 пачок сигарет "Марбл".

Правопорушника та контрабанду доставили до прикордонного підрозділу. На хлопця склали протокол адміністративного порушення. Справу передали до суду.

Зверніть увагу! На Чернігівщині 23 листопада поліцейські з прикордонниками зупинили вантажівку вщерть заповнену соснами. Сталося це за кілька кілометрів від кордону. Жодних документів не дерева водій не мав.

На кордоні з Румунією викрили контрабанду сигарет: Фото Держприкордонслужби