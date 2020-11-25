Постріли допомогли: на кордоні з Румунією затримали 17-річного контрабандиста – фото
Прикордонники Чернівецького загону запобігли контрабанді сигарет у Румунію. Незаконну оборудку намагався здійснити 17-річний хлопець.
Викриття контрабанди
Правоохоронці отримали інформацію про можливе порушення на ділянці відділу "Селятин". Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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Учора (24 листопада), пізно ввечері один з нарядів виявив у прикордонні місце накопичення тютюнових виробів,
– йдеться у повідомленні.
Біля сигарет була людина, яка намагалася втекти від прикордонників. Тому охоронці кордону здійснили кілька попереджувальних пострілів. Вони дали результат – зловмисник зупинився.
Ним виявився 17-річний житель районного центру Путила.
Що виявили правоохоронці
У сховку контрабандистів прикордонники нарахували 20 ящиків. Загалом у них було 9 950 пачок сигарет "Марбл".
Правопорушника та контрабанду доставили до прикордонного підрозділу. На хлопця склали протокол адміністративного порушення. Справу передали до суду.
На кордоні з Румунією викрили контрабанду сигарет: Фото Держприкордонслужби
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