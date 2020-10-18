На контрольно-пропускних пунктах з Угорщиною 18 жовтня знову виникла черга. Понад дві сотні автомобілів хочуть перетнути кордон у Закарпатській області.

Де виникла черга

Станом на 9 годину ранку у пункті пропуску "Лужанка" стояли 200 автомобілів. Ще 15 хочуть заїхати в Угорщину через КПП "Тиса". Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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Такі черги на кордоні з Угорщиною останнім часом – не рідкість. За даними ЗМІ, вночі проти 15 жовтня у пункті пропуску "Лужанка" навіть виникла бійка. Один з постраждалих звертався до медиків.

Причиною таких довгих черг прикордонники називають карантинні обмеження. Тепер відбувається посилена перевірка документів.

Що відбувається на інших пунктах пропуску

Невеликі черги виникли також на кордоні України з Польщею. У пунктах пропуску "Шегині" та "Краковець" очікують по 15 автомобілів. На інших КПП з Польщею черг немає.

Водночас на українському кордоні зі Словаччиною, Румунією та Білоруссю затримок немає зовсім.

Додамо, що 11 жовтня прикордонники повідомляли про 160 автомобілів, які стояли у черзі у пункті пропуску "Лужанка". Однак на кордоні з іншими державами затримок тоді також не було.