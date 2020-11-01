На кордоні з Угорщиною утворилася черга зі 100 машин
Від ранку 1 листопада на кордоні з Угорщиною, що в Закарпатській області утворилася черги. Це єдиний пункт пропуску, де взагалі є машини.
Черги зафіксували на пункті пропуску "Лужанка". Про це повідомили у пресцентрі Західного управління Державної прикордонної служби.
Увага Білорусь закрила кордон з Україною: хто може в’їхати туди без перешкод
Згідно з їхнім повідомленням саме в пункті пропуску "Лужанка" є черга зі 100 машин. Така ситуація спостерігалася станом на 15:00.
Що відбувається на інших пунктах пропуску
На кордоні з Республікою Польщею немає машин на пунктах пропуску:
- "Ягодин",
- "Устилуг",
- "Угринів",
- "Рава-Руська",
- "Грушів",
- "Смільниця",
- "Шегині",
- "Краковець".
Зі Словаччиною також нема транспортних засобів на пунктах:
- "М.Березний",
- "Ужгород",
На перетині з Угорщиною порожньо у:
- "Тисі",
- "Дзвінковому",
- "Косино",
- "Вилок",
Черг на всіх КПП з Румунією також не спостерігається.
Поділитися новиною