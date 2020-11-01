Від ранку 1 листопада на кордоні з Угорщиною, що в Закарпатській області утворилася черги. Це єдиний пункт пропуску, де взагалі є машини.

Черги зафіксували на пункті пропуску "Лужанка". Про це повідомили у пресцентрі Західного управління Державної прикордонної служби.

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Згідно з їхнім повідомленням саме в пункті пропуску "Лужанка" є черга зі 100 машин. Така ситуація спостерігалася станом на 15:00.

Важливо. Раніше прикордонники попередили про можливе уповільнення роботи КПВВ на кордоні України та Польщі через технічні роботи у пункті пропуску "Дорогуськ".

Що відбувається на інших пунктах пропуску

На кордоні з Республікою Польщею немає машин на пунктах пропуску:

"Ягодин",

"Устилуг",

"Угринів",

"Рава-Руська",

"Грушів",

"Смільниця",

"Шегині",

"Краковець".

Зі Словаччиною також нема транспортних засобів на пунктах:

"М.Березний",

"Ужгород",

На перетині з Угорщиною порожньо у:

"Тисі",

"Дзвінковому",

"Косино",

"Вилок",

Черг на всіх КПП з Румунією також не спостерігається.

Довідка. Контрольний пункт "Косино–Барабаш" на кордоні України з Угорщиною відновив роботу 22 жовтня 2020 року. Людей пропускають тільки в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.