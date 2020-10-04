На контрольно-пропускних пунктах з Угорщиною у неділю, 4 жовтня 2020 року, утворилися черги із кількох сотень автомобілів.

Про це повідомили у пресцентрі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Зокрема, на пункті пропуску "Лужанка" зараз стоїть понад 300 транспортних засобів.

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Відтак станом на 12:00 на пропускному пункті "Тиса" було 40 автомобілів. А на КПП "Лужанка" прикордонники нарахували аж 345 автомобілів та вантажівок.

Цікаво, що на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною, Білоруссю прикордонники не зафіксували черг взагалі.

Довідка. Вже раніше прикордонники попередили про можливе уповільнення роботи КПВВ на кордоні.

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