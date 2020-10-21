На Закарпатті 22 жовтня о 8 годині ранку почне працювати пункт пропуску "Косино – Барабаш". Там відновлять автомобільне та пішохідне сполучення.

Ситуація на кордоні з Угорщиною

Подорожуючих пропускатимуть на територію Угорщини лише на 30-кілометрову зону. Пропуск з метою транзитного проїзду заборонений. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.

Раніше На кордоні з Угорщиною в черзі стояли сотні автомобілів

Український Уряд ще 20 травня відновив роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску "Косино".

Обмеження на в'їзд у вересні ввела влада Угорщини. Все через пандемію коронавірусу. Наразі лише деякі категорії українців можуть перетинати кордон з Угорщиною.

Зверніть увагу! Прикордонники часто повідомляють про великі черги на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Лужанка". Зокрема 18 жовтня на перетин кордону очікували 200 автомобілів. У ніч проти 15 вересня у пункті пропуску навіть виникла бійка – один чоловік звернувся до медиків. Такі черги прикордонники пояснюють посиленою перевіркою документів через карантинні обмеження.

Що відбувається на кордоні з іншими державами

Молдова також обмежила рух на кордоні. Зокрема у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" не пропускають вантажівки вагою понад 3,5 тонни. Все через ремонтні роботи автошляху Одеса – Кишинів. Вони триватимуть до 30 жовтня. До того часу охочих перетнути кордон просять скористатися іншими пунктами пропуску.