На кордоні з Угорщиною відновлять роботу ще одного пункту пропуску
На Закарпатті 22 жовтня о 8 годині ранку почне працювати пункт пропуску "Косино – Барабаш". Там відновлять автомобільне та пішохідне сполучення.
Ситуація на кордоні з Угорщиною
Подорожуючих пропускатимуть на територію Угорщини лише на 30-кілометрову зону. Пропуск з метою транзитного проїзду заборонений. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби.
Раніше На кордоні з Угорщиною в черзі стояли сотні автомобілів
Український Уряд ще 20 травня відновив роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску "Косино".
Обмеження на в'їзд у вересні ввела влада Угорщини. Все через пандемію коронавірусу. Наразі лише деякі категорії українців можуть перетинати кордон з Угорщиною.
Що відбувається на кордоні з іншими державами
Молдова також обмежила рух на кордоні. Зокрема у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" не пропускають вантажівки вагою понад 3,5 тонни. Все через ремонтні роботи автошляху Одеса – Кишинів. Вони триватимуть до 30 жовтня. До того часу охочих перетнути кордон просять скористатися іншими пунктами пропуску.