На кордоні України з Білоруссю – затримки при в'їзді: причини
Білоруська сторона повідомила, що 8 грудня можуть бути затримки при в'їзді з боку України. У пункті пропуску "Нова Гута" проводитимуть електромонтажні роботи. З цим КПП суміжний український "Нові Яриловичі"
Для в'їзду краще обирати інші пункти пропуску
За попередньою інформацією, роботи триватимуть з 13:00 до 15:00. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням га Гомельську митницю.
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У зв'язку з цим в цей період часу можливі затримки при проходженні білорусько-українського кордону транспортними засобами та громадянами,
– попередили митники.
Білоруська сторона радить для перетину кордону між країнами обирати інші КПП.
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