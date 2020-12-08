Білоруська сторона повідомила, що 8 грудня можуть бути затримки при в'їзді з боку України. У пункті пропуску "Нова Гута" проводитимуть електромонтажні роботи. З цим КПП суміжний український "Нові Яриловичі"

Для в'їзду краще обирати інші пункти пропуску

За попередньою інформацією, роботи триватимуть з 13:00 до 15:00. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням га Гомельську митницю.

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У зв'язку з цим в цей період часу можливі затримки при проходженні білорусько-українського кордону транспортними засобами та громадянами,

– попередили митники.

Білоруська сторона радить для перетину кордону між країнами обирати інші КПП.

Білорусь закрила кордони для іноземців

Зазначимо, що ще з 1 листопада Білорусь закрила наземні прикордонні переходи для іноземців. Причина – пандемія коронавірусу. Обмеження не поширюється на дипломатів, далекобійників, та тих осіб, які мають дозвіл на проживання чи роботу у Білорусі. Також на громадян інших держав, які прилітають в аеропорт Мінська, заборона не діє.

Зверніть увагу! Нещодавно МОЗ України оновило список країн червоної та зеленої зон. Білорусь – потрапила до "зеленого" переліку. А от у "червоному" – 36 країн, серед них – США, Польща, Угорщина, Португалія, Словенія, Чехія, Хорватія.