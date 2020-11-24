Українські прикордонники не дозволили перетнути кордон угорському політику Іштвану Грежу. Все тому, що посадовцю нещодавно заборонили в'їзд в Україну через втручання угорського уряду в місцеві вибори.

Деталі інциденту

Грежа прибув у пункт пропуску "Лужанка" в Закарпатській області зранку 24 листопада. Там українські прикордонники проінформували його про заборону на в'їзд і не дозволили перетнути кордон. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Європейська правда".

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Українська сторона знала про запланований візит, адже Будапешт напередодні відправив ноту, у якій "поінформував" Україну про поїздку Грежі.

Однак видання зауважує, що в Угорщині з неофіційних джерел знали, що цьому посадовцю віднедавна заборонили в'їзд в Україну. Інформація про це була відома навіть в експертних колах. Тому угорці, ймовірно, передбачали недопуск Грежі на кордоні.

Чим закінчилася історія

Після близько годинного очікування посадовець повернувся до Угорщини. Офіційних заяв сторін наразі не було.

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Хто такий Іштван Грежа