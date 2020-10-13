На українсько-польському кордоні можуть з'явитися нові пункти пропуску
Україна обговорює з Польщею питання збільшення кількості автомобільних пунктів пропуску на кордоні. Крім того, країни працюють над можливістю розширення пропускної здатності наявних пунктів.
Наразі на українсько-польському кордоні діє вісім автомобільних пунктів пропуску, але їх недостатньо. Про це заявив Володимир Зеленський на форумі в Одесі 13 жовтня, пише "Цензор. Нет".
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За словами президента, Україна має робити все, аби лінія кордону не розділяла наші країни, а навпаки – об'єднувала.
Слід розвивати інфраструктуру спільного кордону, збільшувати його пропускну здатність, і разом ефективно протидіяти контрабанді,
– заявив Зеленський.
Він також додав, що українська сторона тісно працює з партнерами, щоб збільшити і кількість нових пунктів пропуску, і пропускну здатність усіх чинних.
Крім того, президент висловив думку, що залізничне сполучення має з'єднувати все більше українських та польських міст. Представники обох країн повинні мати комфортні умови для поїздок.