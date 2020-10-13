Україна обговорює з Польщею питання збільшення кількості автомобільних пунктів пропуску на кордоні. Крім того, країни працюють над можливістю розширення пропускної здатності наявних пунктів.

Наразі на українсько-польському кордоні діє вісім автомобільних пунктів пропуску, але їх недостатньо. Про це заявив Володимир Зеленський на форумі в Одесі 13 жовтня, пише "Цензор. Нет".

Читайте також Зустріч Зеленського та Дуди: про що домовились президенти України й Польщі

За словами президента, Україна має робити все, аби лінія кордону не розділяла наші країни, а навпаки – об'єднувала.

Слід розвивати інфраструктуру спільного кордону, збільшувати його пропускну здатність, і разом ефективно протидіяти контрабанді,

– заявив Зеленський.

Він також додав, що українська сторона тісно працює з партнерами, щоб збільшити і кількість нових пунктів пропуску, і пропускну здатність усіх чинних.

Крім того, президент висловив думку, що залізничне сполучення має з'єднувати все більше українських та польських міст. Представники обох країн повинні мати комфортні умови для поїздок.

Зверніть увагу! Наразі на кордоні України та Польщі є 8 автомобільних пунктів пропуску. Це: Яготин – Дорогуськ, Устилуг – Зосін, Рава-Руська – Гребенне, Краковець – Корчова, Шегині – Медика, Смільниця – Кросцєнко, Грушів – Будомєж і Угринів – Долгобичув.