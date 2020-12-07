На території Росії в ніч на 4 грудня працівники ФСБ застрелили 27-річного українця. Водночас у російській службі безпеки повідомляли, що троє озброєних людей нібито намагалися прорватися через кордон і тому виникла стрілянина.

Що відомо про вбитого

ФСБ застрелило мешканця Сумської області Євгена Голубєва. Він добре відомий серед правоохоронців, оскільки був фігурантом кількох кримінальних справ. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Радіо Свобода".

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Голубєв фігурував у справах про:

хуліганство,

розбій.

Він часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Знайомі вбитого розповіли, що Голубєв неодноразово організовував там вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.

Попри кримінальне минуле чоловіка, працівники федеральної служби безпеки Росії застрелили людину не надавши жодних доказів його агресивної поведінки під час затримання.

За даними видання, контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор. У разі затримання російськими прикордонниками нібито легше запропонувати їм гроші, аніж влаштовувати стрілянину.

Громадянин України Голубєв, росіянин за національністю, став випадковою жертвою прикордонників, а подальша "розкрутка" сценарію "героїчної" операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність ФСБ за вбивство цивільної особи,

– зауважило "Радіо Свобода".

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Видання підкреслило, що незабаром російські прикордонники можуть продемонструвати зброю, яка начебто належала Голубєву, або навіть опублікувати фото його тіла у військовій формі.

Що повідомляли у ФСБ

4 грудня ФСБ повідомила про стрілянину на кордоні України та Росії.

За версією відомства, вона виникла через те, що троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з України.

У ФСБ заявили, що у результаті перестрілки з прикордонниками одна озброєна особа була вбита, інші двоє – нібито зникли "на території України".

Зверніть увагу! У Держприкордонслужбі України за підсумками зустрічі з представниками прикордонної служби ФСБ Росії повідомили, що росіяни не надали підтверджень порушення свого кордону з українського боку.