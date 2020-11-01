У пункті пропуску "Ужгород" 31 жовтня під час огляду вантажівки, яка прибула зі Словаччини, прикордонники виявили порушення. Водій перевозив заборонені медичні препарати.

Що знайшли у вантажівці

Згідно з документами, українець перевозив з Німеччини до Івано-Франківська гуманітарну допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

До теми Прикордонники затримали першу партію нелегальних Apple iPhone 12 Pro Max

Під час прикордонно-митного контролю правоохоронці помітили серед вантажу коробки з ліками. Виявилося, що серед них переміщували велику кількість нарковмісних та психотропних медпрепаратів,

– зауважили прикордонники.

У вантажівці знайшли 640 одиниць медичних препаратів на загальну суму майже 19 тисяч гривень.

Працівники митниці вилучили товар.



На кордоні виявили вантажівку з психотропними речовинами / Фото Держприкордонслужби



У вантажівці замість гуманітарної допомоги везли заборонені медичні препарати / Фото Держприкордонслужби

Зверніть увагу! 29 жовтня в Одеському порту виявили 45 брикетів із наркотичною речовиною загальною вартістю в 10 мільйонів доларів. Контрабанда прибула з Еквадору. Кокаїн переправляли на теплоході з бананами.