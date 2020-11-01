Психотропні речовини під виглядом гумдопомоги: на кордоні затримали вантажівку – фото
У пункті пропуску "Ужгород" 31 жовтня під час огляду вантажівки, яка прибула зі Словаччини, прикордонники виявили порушення. Водій перевозив заборонені медичні препарати.
Що знайшли у вантажівці
Згідно з документами, українець перевозив з Німеччини до Івано-Франківська гуманітарну допомогу. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
До теми Прикордонники затримали першу партію нелегальних Apple iPhone 12 Pro Max
Під час прикордонно-митного контролю правоохоронці помітили серед вантажу коробки з ліками. Виявилося, що серед них переміщували велику кількість нарковмісних та психотропних медпрепаратів,
– зауважили прикордонники.
У вантажівці знайшли 640 одиниць медичних препаратів на загальну суму майже 19 тисяч гривень.
Працівники митниці вилучили товар.
На кордоні виявили вантажівку з психотропними речовинами / Фото Держприкордонслужби
У вантажівці замість гуманітарної допомоги везли заборонені медичні препарати / Фото Держприкордонслужби
Поділитися новиною