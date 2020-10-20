Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm із власних джерел отримали чергове візуальне підтвердження грубого порушення Мінських домовленостей з боку російських окупаційних сил на Донбасі.

Про те, як моніторингова місія ОБСЄ спотворює і приховує інформацію у своїх щоденних звітах – читайте на 24 каналі. Також InformNapalm наводить приклади порушення мінських домовленостей.

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Наприклад, у закритій частині звіту місії ОБСЄ вказано, що 2 міномети "Піднос" калібру 82 міліметри перебувають лише за 2 кілометри від лінії зіткнення поблизу населеного пункту Веселогорівка Луганської області.

Знімок із закритої частини звіту місії ОБСЄ / Скриншот з відео

Нагадаємо. Відповідно до Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року такі типи озброєння мають бути відведені на відстань понад 15 кілометрів від лінії зіткнення.

Цікаво також, що у текстовій частині звіту місії ОБСЄ від 24 вересня 2020 року інформація про фіксацію 2 мінометів калібру 82 міліметри була дещо спотворена. Там вказано інший населений пункт – Надарівка, який розташований на декілька кілометрів далі від лінії зіткнення.

При цьому було вказано, що зафіксовано 1 міномет "Піднос" і 1 міномет "Волошка", обидва калібру 82 міліметри.

► Максимальна дальність міномета "Піднос" становить 3,1 – 3,9 кілометра (залежно від типу мін), скорострільність – 24 постріли без виправлення наводки, або 15 – з виправленням.

► А міномет "Волошка" має 100 – 120 пострілів за хвилину і максимальну дальність 4,2 кілометра.

Можливо, інформацію у текстовому звіті уточнили, або цілеспрямовано викривили, щоб не вказувати на грубе порушення з боку російських окупаційних сил, яке було очевидне з наявних знімків з безпілотника.

А оприлюднення назви населеного пункту, який розташовний трохи далі від лінії зіткнення, могло ввести в оману щодо небезпеки, яку становлять вказані типи озброєння. Якщо вони розташовані всього у 2 кілометри від лінії зіткнення – то можуть бути застосовані (або застосовуються) для обстрілів українських позицій.

Кому вигідні викривлення у публічній частині звітів ОБСЄ?

Росія фактично є стороною конфлікту: продовжує агресію проти України на Донбасі, а також окупацію українського Криму, але при цьому у складі місії ОБСЄ постійно перебувають десятки росіян або їх союзників і немає жодного українця.

Станом на вересень 2020 у складі спостерігачів ОБСЄ на Донбасі перебуває 39 громадян Російської Федерації та 5 громадян Білорусі.

Громадяни РФ у складі місії також неодноразово потрапляли у скандали із виявленням їх співпраці зі збройними формуваннями гібридної російської армії на Донбасі.

Волонтери InformNapalm під час консультативних зустрічей представників неурядових організацій із Радою національної безпеки й оборони України також публічно зверталися до секретаря РНБО Олексія Данілова. Проте ці звернення не знайшли підтримки, оскільки Росія платить внески в ОБСЄ, а також може блокувати роботу моніторингової місії в Україні, бо в ОБСЄ всі рішення ухвалюються консенсусом – одноголосно.

Це створює певні абсурдні умови, коли агресор фактично контролює та впливає на міжнародні інституції, що обумовлює як половинчасті рішення, так і пом'якшену термінологію, в якій РФ прямо не називають стороною конфлікту.

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Можливо, враховуючи цей сумний досвід, і ОБСЄ й ООН мають переглянути механізми прийняття рішень, щоб юридичні колізії не ставали інструментом впливу країни агресора.