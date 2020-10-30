Офіс Президента за результатами місцевих виборів планує кадрові зміни – мовиться про керівництво обласних та районних державних адміністрацій. Причина: під час виборів фіксували чимало "ганебних випадків", на які слід відреагувати.

Кадрові зміни – "природний процес"

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко говорив 29 жовтня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал. Він зауважив, що зміни в ОДА та РДА – це прерогатива Офісу Президента, але вже можна сказати, що такі зміни будуть.

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Я думаю, це прерогатива Офісу Президента. Але з того, що мені відомо, я думаю, що будуть кадрові рішення на рівні Офісу Президента, голів ОДА, голів РДА,

– заявив глава "Слуги народу".

Але й уточнив, що це "природний процес", серед іншого й через заплановане "укрупнення районів – з 400 стане 120".

На місцевих виборах було чимало "ганебних випадків"

Утім, вже можна сказати, що серед голів РДА буде багато нових людей.

"Тому що дуже багато, на жаль, є випадків ганебних – голови РДА наші балотувалися від інших партій, підтримували інші партії, якісь мережі, "сітки" будували, гроші роздавали. Це дуже ганебно".

Усі ці випадки будуть розслідувати, і за результатами розслідування "давати кадрову оцінку".

Про це ж Корнієнко говорив увечері 29 жовтня і в ефірі "Право на владу". Зокрема, він сказав, що "є проєкти кадрових рішень", які "незабаром будуть оприлюднені".

Там, де за системою показників за рік немає серйозних просувань у голів ОДА, там, я думаю, рішення будуть прийняті,

– наголосив голова "Слуги народу".

Водночас він сказав, що все це не пов’язане із результатами "Слуги народу" на місцевих виборах.

Раніше Результат "Слуги народу" на місцевих виборах – великий успіх, – Корнієнко

Тільки ефективність роботи ставлеників президента визначатиме, чи залишаться вони працювати на своїх посадах, чи на їхнє місце прийдуть нові люди.



Про результати місцевих виборів в Україні 2020 року / Інфографіка 24 каналу