У "Слузі народу" всенародне опитування 25 жовтня називають чимось схожим на екзитпол. Так, лідер політсили Олександр Корнієнко вважає, що його результати є дуже важливим політичним аргументом для президента і прийняття його майбутніх рішень.

Ці "аргументи" є важливими й для імплементації певних позицій. Про це Олександр Корнієнко розповів в інтерв’ю "Новому времени".

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Це – дуже важливі додаткові політичні аргументи при імплементації деяких позицій, які вже можна імплементувати хоч завтра або наступного тижня. Я, зокрема, маю на увазі скорочення складу Верховної Ради до 300 депутатів,

– уточнив він.

Також парламентар вважає, що результати опитування є корисним в дипломатії президента.

"Зрозуміло, що юридичні наслідки там відсутні, але є наслідки політичні, вони обов’язково будуть. На мою думку, одним з головних політичних наслідків буде те, що в цьому опитуванні взяли участь близько 5 мільйонів українців – половина з тих, хто прийшов на дільниці. Цим опитуванням і великою участю людей в ньому ми показали, що в Україні дуже великі перспективи народовладдя та референдумів", – додав він.

Корнієнко також уточнив, що проведення всенародного опитування коштувало близько 30 мільйонів гривень.

Всеукраїнське опитування 25 жовтня: коротко про головне

Проведення всенародного опитування у день місцевих виборів Зеленський анонсував за кілька тижнів до 25 жовтня.

Його проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Оплатили його спонсори, але в "Слузі народу" не назвали конкретної суми.

Результати опитування не матимуть жодної юридичної сили.

Зауважимо, що люди скаржились на організацію опитування. Вони зазначали, що у волонтерів не було ані наметів, ані столиків, а лише коробки для заповнених анкет. Окрім того, у кількох містах волонтерами були неповнолітні, на їх батьків складуть адмінпротоколи.

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