Українські партії зможуть взяти участь у виборах на Донбасі після деокупації регіону. На думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, голосування може відбутись за змішаною системою.

Участь у виборах зможуть взяти українські партії

Політик не відкинув можливості того, що буде автором перехідного виборчого законодавства. Своє бачення, як розвиватиметься ситуація на Донбасі, Корнієнко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Мене, як автора виборчої реформи, і, потенційно, перехідного виборчого законодавства, збентежила заява Леоніда Макаровича (Кравчука – 24 канал), що місцеві вибори на території Донбасу можуть відбутись на мажоритарній основі,

– наголосив Корнієнко.

Глава "Слуги народу" вважає, що участь можуть взяти партії, яких не було на Донбасі, проте, які існували в інших регіонах України. Тому голосування може відбутись і за змішаною системою.

Важливо розробити перехідне виборче законодавство

Головним завдання після деокупації Донбасу має стати розробка перехідного законодавства. Корнієнко вважає, що його "необхідно індивідуально виписати, під конкретний кейс".

Адже поки навіть згадки про закон про амністію та перехідні виборчі закони викликають надзвичайний резонанс у суспільстві.

Що сказав Кравчук про вибори на Донбасі? Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук припустив, що місцеві вибори на Донбасі цілком Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук припустив, що місцеві вибори на Донбасі цілком можуть відбутись на мажоритарній основі , адже «там немає українських партій, там нічого немає».

Україна запропонувала "План дій щодо Донбасу"

Зазначимо, що Україна підготувала "План дій щодо Донбасу", який представили ТКГ. Виконання пунктів цього плану дозволить провести місцеві вибори на Донбасі 31 березня 2021 року.

Які кроки пропонує Україна: