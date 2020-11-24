Україна, на жаль, знаходиться у дуже тяжкому стані, хоч статистика цей стан ховає, бо не відображає істинне місце нашої країни серед інших.

Завершення листопадових висновків по математичному моніторингу COVID-19

1. За останній місяць пандемія COVID-19 в цілому по світу стабілізувала швидкість зростання кількості нових інфікованих та, відповідно, одночасно хворих на рівні не більше 1% добового приросту, що може означати початок виходу на прямолінійну ділянку відповідних графіків, але до піку "третьої" хвилі пандемії ще далеко, і навряд чи його буде досягнуто до кінця поточного року.

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2. Добовий приріст летальних випадків стабілізувався на рівні 9 тисяч випадків (+30%,-30%). Середньосвітовий коефіцієнт летальності (Kd/t) за останній місяць зменшився з 2,82% до 2,42%.

3. Змінилася за останній місяць у кращий бік пропорція всередині одночасно хворих між легкими випадками (99,4%) та сумою серйозних та критичних випадків (0,6%).

4. Покращилася також пропорція всередині закритих випадків: ті, хто одужав (97%) та летальні (3%).

5. Країни, чиїй статистиці можна довіряти, рухаються до кінця пандемії дуже нерівномірно: найкраще виглядають острівні держави (Нова Зеландія, Японія, Австралія та Ісландія) та Ізраїль, який через своє геополітичне становище фактично ізольований від сусідніх країн, як "острів". Впевнений, що причина згаданої переваги полягає у більших можливостях урядів острівних держав контролювати кордони своїх територій та ізолювати їх від сусідів.

6. Водночас велика група розвинених країн дуже повільно просувається до кінця епідемії (Нідерланди, Велика Британія, Бельгія, Франція та Швеція). На мій погляд, основна причина такого повільного одужання – грубі помилки урядів зазначених країн на початку та під час протікання епідемії, що знівелювало переваги цих країн у рівні медицини та дисциплінованості населення.

7. Оптимальним чином рухаються до одужання дуже дисципліновані та економічно сильні країни: Швейцарія, Австрія та Німеччина, вони першими в Європі проходять піки своїх хвиль епідемій.

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8. Не викликає вже ніякого заперечення хвильовий характер проходження епідемій у більшості країн, але й тут ми спостерігаємо дуже велику різницю між країнами: якщо чотири країни ще не перейшли навіть пік першої хвилі, підсиленої наступними (Україна, Нідерланди, Бельгія та Швеція), інші країни проходять вже наступні хвилі. Наприклад, Ізраїль знаходиться зараз на початку четвертої хвилі епідемії, Німеччина на підйомі до піку третьої хвилі, Швейцарія – на початку п'ятої, Австрія – на піку четвертої, Японія підходить до піку третьої, то Ірландія вже піднімається на дев'яту хвилю, Мальта – на сьому.

9. Україна, на жаль, знаходиться у дуже тяжкому стані, хоч статистика цей стан ховає, бо не відображає істинне місце нашої країни серед інших.

На моє переконання, у статистичній роботі присутня не тільки недбалість, але й свідоме викривлення фактичної інформації. Така статистика не тільки не допомагає лікарям та чиновникам боротися з епідемією, але й сильно заважає планувати адекватні відповіді на нові виклики.

Оскільки іншої статистики в нас немає, порівнюючи показники різних аспектів епідемії в інших країнах з нашими, якісно можу поставити Україну між зазначеними у пункті 6 країнами та серединою групи країн, за якими я спостерігаю (усього більш як 50 країн). Відтворити реальну статистику, навіть при радикальних змінах у керівництві МОЗ та облздравів, практично неможливо, і ми до кінця епідемії так і не будемо знати, де ми знаходимося і коли закінчиться епідемія в Україні.

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10. Оскільки на перебіг епідемії у будь-якій країні впливають системні чинники, такі, як клімат, географічне та геополітичне положення, цивілізаційна ідентичність народу, зокрема його історія, демографічні показники, щільність населення та розміри країни, рівень урбанізації, можна зробити висновок, що у сусідніх країнах епідемія протікає схожим чином. Тому ми не сильно помилимося, якщо "поставимо" Україну по стану епідемії поруч з Польщею, Румунією, Угорщиною та, на жаль, з Білоруссю і Молдовою.

Джерело: Facebook