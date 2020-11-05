Локдаун вже не потрібен. Він нічого не змінить, окрім як остаточно доконає малий і середній бізнес. Далі читайте російською мовою.

Еще в марте стало понятно, что Украину не пронесет с короновирусом. И нас не пронесло. Но "не проносит" нас, как всегда, по максимуму. Нас не пронесло с ипотечным кризисом и если весь мир восстановился за год мы до сих пор, через 12 лет, не вышли на докризисный уровень. Так нас и не проносит с короной. Все растет по экспоненте, система здравоохранения не готова, тестов на всех не хватает, масочный режим не контролируется и не выполняется. Ну, короче, нас опять накрывает "как положено".

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Что будет если не помочь малому бизнесу

Локдаун уже не нужен. Он ничего не изменит, кроме как окончательно доконает малый и средний бизнес. Сегодня малому бизнесу некуда деваться. Нам уже не достаточно ему не мешать, хотя это у нас никогда не получалось. Сегодня ему экстренно нужна помощь! А помочь есть чем.

Что можно и нужно делать:

– прекратить спекуляции по поводу локдауна, каждый должен решить сам ему закрывать свою маленькую кафешку или нет;

– убрать налоговую нагрузку с маленьких предприятий им и так нечем платить налоги;

– найти средства, пусть даже через секвестр, на предоставление арендных и процентных каникул для малого и среднего бизнеса;

– начать делать госзакупки, при прочих равных, у малого и среднего бизнеса и помогать им с оформлением заявок на участие в торгах, где покупателями являются распорядители госбюджетов всех уровней;

– включить их бизнес-помещения в перечень получателей коммунальных субсидий;

– продотировать рекламные инструменты для бизнеса в региональных и центральных СМИ (тут, кстати, при правильном подходе и денег особо не нужно – пустые рекламные площади и свободные/дешевые слоты на ТВ есть всегда);

– в конце-концов всем нам покупать больше и чаще у "малышей", а не в Макдональдсе (ничего против не имею, но картошку фри делают не только они).

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Загнется малый бизнес – загнется страна и даже не столько экономически, сколько ментально – каждая неудача отсекает большое количество тех, кто не хочет обжегшись пробовать снова и мы рискуем получить огромное количество тех, кто поставит крест на желании делать тут бизнес и, в конечном счете, придет за пособием или просто уедет.

Сейчас или никогда!

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