Міський голова Києва Віталій Кличко, що хворіє на коронавірус, почувається значно краще. Політик сподівається, що наступний тест на COVID-19 буде негативним.

Мер вже не відчуває ніяких симптомів хвороби. Про це Кличко заявив на онлайн-брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Політик зауважив, що наступний тест на коронавірус здаватиме 26 жовтня.

Тримаю кулаки за те, що тест буде негативним, що це (результат попереднього тесту – 24 канал) була помилка. Я відчуваю себе абсолютно нормально, ніяких симптомів у мене немає: ні температури, ні кашлю,

– наголосив політик.

Крім того, Кличко додав, що чекає, коли лікарі дозволять йому повернутись до роботи.

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