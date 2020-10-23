Корнієнко отримав негативний ПЛР-тест та наразі почувається добре. Про це "слуга народу" розповів у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко захворів на коронавірус

Корнієнка перевели з Олександрівської клінічної лікарні на домашній лікарняний режим. Нардеп розповів, що у нього була важка форма коронавірусу.

Тому політик закликав українців носити маску, а при виникненні перших симптомів не зволікати та звертатись до лікаря.