Коронавірус у Корнієнка: главу "Слуги народу" виписали з лікарні
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Лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, що хворів на коронавірус, 20 жовтня виписали з лікарні. Політик перебував у медзакладі протягом 16 днів.
Корнієнко отримав негативний ПЛР-тест та наразі почувається добре. Про це "слуга народу" розповів у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко захворів на коронавірус
Корнієнка перевели з Олександрівської клінічної лікарні на домашній лікарняний режим. Нардеп розповів, що у нього була важка форма коронавірусу.
Тому політик закликав українців носити маску, а при виникненні перших симптомів не зволікати та звертатись до лікаря.
Що відомо про коронавірус у Корнієнка
- Депутат повідомив про свою хворобу 2 жовтня.
- Політик звернувся до медиків, коли відчув часткову втрату нюху та погіршення смаку.
- До слова, спочатку ПЛР-тест у Корнієнка показав помилковий негативний результат.
Дивіться відеозвернення Корнієнка щодо коронавірусу: