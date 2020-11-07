Українська влада заявила про готовність допомогти жителям нині окупованого Криму через загострення на півострові ситуації з коронавірусом. Віцепрем'єр з реінтеграції Олексій Резніков заявив, що на адмінмежі можуть розгорнути гуманітарні табори.

Такі гуманітарні табори можуть розгорнути просто біля українських КПВВ й облаштувати їх зокрема аптечними кіосками. Про це Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Ми в спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від різних організацій. А в Мінсоцполітики швидко дають відповіді. Ці вантажі потім можуть потрапити через КПВВ на окуповані території в інтересах людей,

– заявив віцепрем'єр.

Також він підтвердив, що Україна вже раніше зверталася до міжнародних гуманітарних організацій через ситуацію з коронавірусом у тимчасово окупованій Автономній республіці Крим.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Криму: