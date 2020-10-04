Іберійський півострів є одним із найгірших осередків COVID-19 в Європі. Але вірус створює проблеми Мадриду, формуючи ще більшу прірву між багатіями та бідними.

Столиця Іспанії Мадрид і раніше ділилася на багаті та бідні райони. На центральні та віддалені від пафосного центру. Але пандемія коронавірусу, що боляче вдарила по планеті, а особливо по Іспанії, тільки посилила цю різницю. Як саме – розповідає 24 канал.

Два обличчя Мадрида

Кожного ранку садівник Хорхе Санчез залишає своє житло у бідному та щільно заселеному районі Пуенте де Вальєкас та прямує 16 км до місця роботи – громадського парку у заможній частині міста.

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Пуенте де Вальєкас став одним з 45-ти муніципалітетів, які Мадрид закрив на карантин минулого тижня. Там проживає 230 тисяч людей. Зазвичай вдень він більш пустий, бо мешканці їдуть на роботу до міста, зазвичай громадським транспортом.

Місцева влада зробила це, щоб спробувати стримати другу хвилю коронавірусу в столиці. Але містер Санчес, пише NYT, має дозвіл приїжджати до місця, де він працює. Тепер район пустий через коронавірусні обмеження: доступ до парків заборонений, години роботи барів та ресторанів обмежені. Ковід серйозно вдарив Вальєкас під час першої хвилі. Тоді вся країна була на карантині з травня по червень.

А от центр міста живе своїм звичним життям, наскільки це можливо у пандемію: люди у масках ходять по магазинах і їдять, зберігаючи соціальну дистанцію. Ресторани та бари працюють до пізньої ночі. Різкий контраст між двома Мадридами підкреслює – вірус непропорційно сильно б'є економічно вразливі райони. Місцевий бізнес Вальєкасу постраждав ще сильніше, лише почавши підіймати голову після першої хвилі ковіду.

Наприклад, власник тренажерного залу та тренер з бойових мистецтв Віктор Гіль розповів NYT: три місяці локдауну він не працював, потім влітку ситуація стала краще, а зараз знову втратив майже всіх клієнтів. Він питається, а де фінансова допомога для тих, хто намагається зберегти бізнес під час епідемії? Хоча центральний уряд надає таку послугу з березня, для районів Мадриду вона не передбачена.

Мільйон іспанців, які живуть у 45-ти районах дуже роздратовані тим, що центр столиці можуть їздити куди їм заманеться більшою мірою. Хорхе Санчес задоволений тим, що може працювати, але злий з іншої причини – що не може відвідати батьків, які знаходяться у закладі для літніх людей поза межами Вальєкаса.

Мені боляче чути, що я маю ставити у пріоритет роботу і забути про відвідування моїх батьків. Це показує, що всім керує економіка. Ніхто, якщо чесно, не зацікавлений у нашому добробуті, – розповів він NYT.

Вальєкас традиційно дім для людей з лівими поглядами, тоді як у столиці можна зустріти й радикально правих та франкістів.

Епіцентр нової хвилі та "спосіб життя"

Президентка Мадриської автономії Ізабель Аюзо / Фото Spain Today

Столиця очікувано стала одним з найбільш заражених регіонів країни, а 45 районів Мадриду було частково закрито через перевищення показника у 1000 хворих на 100 тисяч населення. У загальній статистиці, випадки Мадриду складають одну третину.

Закриті частини міста люди можуть покидати лише для роботи, медичного огляду або для навчання. Виконання обмежень контролює поліція, блокпости якої були встановлені.

Розділена столиця Але попри це, невеликі демонстрації у незаможних частинах міста все одно відбуваються. Остання зібрала 300 людей, які вимагали зупинити локдаун. Вони називали заходи "нашою новою формою сегрегації". Це дійсно так – 5 років тому Мадрид Але попри це, невеликі демонстрації у незаможних частинах міста все одно відбуваються. Остання зібрала 300 людей, які вимагали зупинити локдаун. Вони називали заходи "нашою новою формою сегрегації". Це дійсно так – 5 років тому Мадрид визнали найбільш розділеним містом Європи між багатими та бідними.

Люди з закритих районів потрібні центру міста, щоб самому залишатися відкритим.

Без Вальєкаса та інших південних районів, заможний Мадрид не зможе функціонувати, – зазначила Марія Хосе Гарсія Берраль, лікарка на пенсії.

Тому обмеження просто не мають сенсу, додала вона. Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла оголосив, що обмеження мають бути ще більш жорсткими по всьому місту. МОЗ Іспанії запропонувало для всієї країни нові критерії. Учасники акцій протесту вимагають розповсюдження обмежувальних заходів на все місто і питають, чому у бідних районах недостатньо штату в лікарнях.

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З медичної точки зору, пояснює пані Марія, неможливо обгрунтувати локдаун, який дозволяє спускатися у заповнений людьми підземний перехід, але не в парк. Дрів у вогонь підкинула і регіональний лідер Ізабель Діас Айюзо сказавши, що зростання випадків відбувається через "спосіб життя" імігрантів.

Закриті райони часто-густо мають велику частку імігрантів переважно з Латинської Америки, Африки та Близького Сходу. Протестувальники кричали, щоб вона пішла у відставку.

Ця криза, відповіла Патрісія Естеван – докторка в Пуенте да Вальєкас – не про спосіб життя, а його умови. "Якщо ви працюєте касиром або прибиральницею, ділите маленьку квартиру, мандруєте через все місто на громадському транспорті...Це лише через економічні потреби", – пояснила вона NYT. Проблема міського транспорту в Мадриді стоїть доволі гостро.

Жителі Пуенте де Вальєкаса та інших районів не очікують особливо на державну допомогу, оскільки Іспанія падає в одну з найбільших в історії рецесій. Насправді, постає інша проблема – що друга хвиля ковіду стигматизує район на довгий час. "Люди там вже знають, що саме їх зробили винуватцями всієї ситуації в Мадриді, тож шкода нашій репутації вже нанесена", – сказав Хорхе Насаріно, голова районної асоціації.

Політичне протистояння

Ізабель Аюзо та Педро Санчес – співпраця на тлі протистояння / Фото Diario AS

Наразі політики б'ються між собою через нові обмеження для Мадриду. Голова МОЗ Сальвадор Ілла запропонував ідею: поселення та міста навколо столиці, які мають більше ніж 500 хворих на 100 тисяч населення, мають бути у локдауні. Уряд Іспанії підтримав це.

Головне місто Іспанії зараз має гіршу статистику, ніж в середньому по Іспанії (приблизно 319,9 на 100 тис.). Сусідні Фуенлабрада та Парла перейшли межу у 1000 випадків на 100 тис. людей

Але Ізабель Діас Айюзо з консервативної Народної партії відмовляється впроваджувати запропоновані зміни. Столиця та ще 5 регіонів проголосували проти. Міністр юстиції регіону (Мадрид – окремий автономний регіон – 24) сказав, що необхідності втручання центрального уряду немає. Аюзо – одна з головних критикинь коаліційного уряду Іспанії на чолі з соціалістами.

Вона відчайдушно хоче зберегти економіку і навіть сказала радикальну річ: Мадрид заблокують, коли кожне інше місто, що підпадає під критерії Ілли, зробить те саме. "Людей кожен день збивають, але ми не забороняємо машини", – відрізала вона. Президентка додала ще одну умову: тести на COVID-19 в аеропорту Барахас та на регіональних станціях залізниці.

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У бідних районах, лікарі та звичайні люди б'ють тривогу і вимагають невідкладних заходів "поки відділення інтенсивної терапії не почнуть розвалюватись".

Станом на зараз в Мадриді 41,7% ліжок вже зайняті хворими на коронавірус. Це більш ніж на 5% перевищує норму. Деякі лікарні працюють вже понад свої можливості. По Іспанії, середня навантаженість ліжок – 17,9%. Кількість проведених тестів – 8.5 млн. З добрих новин – рівень смертності набагато нижчий, ніж навесні, але цифри все одно зростають.

Ще у травні Іоланда Фуентес пішла з посади директора з питань суспільної охорони здоров'я через розходження у поглядах з президенткою Аюзо. Пізніше вона розмістила у твіттері повідомлення з кадром з фільму "Титанік", де капітан гуляє по кораблю, що вже тоне з хештегом "#BuenaSuerta" ("Удачі"). Тим часом мадридський голова МОЗ сказав, що урядові вказівки "не мають юридичної сили" і якщо що, то Мадрид піде до суду.

Час покаже, чи зможе Мадрид уникнути нового локдауну і взяти епідемію під контроль чи знадобиться втручання центрального уряду. А його голові Педро Санчесу ще треба прийти до порозуміння з місцевою владою, яка не готова здаватися. Боротьба між двома частинами Мадриду продовжиться як і завжди.