Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на самоізоляції у державній клініці "Феофанія", звернувся до українців. Він, зокрема, розповів про свій стан здоров'я, та подякував усім за підтримку.

Докладніше про відеозвернення Зеленського з самоізоляції

Як наголосив Зеленський, "коронавірус не оминув і його, але почувається він досить добре". Про це повідомляє 24 канал.

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Третій день я перебуваю на самоізоляції, але не самоізолювався від роботи. Виконую свої обов'язки. Всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі,

– наголосив український президент.

Він додав, що у всі ці дні в онлайні він проводить наради та важливі переговори, також приймає дзвінки .

Крім того, Зеленський подякував усім за теплі слова, підтримку та побажання швидкого одужання. Політик підкреслив, це все є великою заслугою такого його стану.

"Дякую за це кожному з вас", – підсумував очільник держави.

До речі У "Феофанію" до Зеленського намагалися увірватись журналісти

Дивіться відеозвернення Зеленського з самоізоляції

Що відомо про коронавірус у керівництва держави:

9 листопада про позитивний тест на коронавірус повідомили одразу президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також на COVID-19 занедужали спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Крім того, серед хворих – віцепрем'єр Олексій Резніков і міністр фінансів Сергій Марченко.

Позитивний тест був і у міністра оборони Андрія Тарана. Проте урядовець уже одужав та виконує свої обов'язки на робочому місці.

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