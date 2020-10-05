Коронавірус у Раді: одна з працівниць померла, – ЗМІ
Кількість хворих на COVID-19 в Україні стрімко зростає, це вплинуло і на роботу парламенту. Минулого тижня нардепи взяли перерву до 20 жовтня через велику кількість нових інфікованих у Раді. Всього від початку пандемії там заразилися 75 людей.
Це – нардепи та працівники апарату Верховної Ради. Відповідна інформація з’явилася у розпорядженні Укрінформу.
Раніше Верховна Рада, фактично, пішла на карантин через коронавірус: деталі
Скільки народних депутатів захворіли на коронавірус:
- Всього від початку карантину в Україні COVID-19 підхопили 49 народних обранців.
- Аж 24 із них інфікувалися у вересні.
- Решта 26 людей – це працівники Апарату Верховної Ради.
- З них 15 осіб інфікувалися коронавірусом у вересні.
Видання Zn.ua з посиланням на власні джерела повідомило, що одна з працівниць секретаріату Ради померла від коронавірусу.
Зверніть увагу! 30 вересня Рада ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6 – 9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причиною, власне, й послужив спалах захворюваності парламентаріїв і працівників Апарату Ради.
Одними з останніх на коронавірус захворіли лідери фракцій "Голос" і "Європейська Солідарність" в парламенті – Кіра Рудик та Петро Порошенко. Також 1 жовтня підхопив інфекцію глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, а вже 2-го – нардепи Ігор Палиця та Нестор Шуфрич.
Яка ситуація зараз з коронавірусом в Україні?Станом на 5 жовтня в Україні вже 230 236 людей інфікувалися коронавірусом. З них померли від ускладнень чи супутніх захворювань 4 430 пацієнтів, натомість одужали – 101 252.
За останню добу інфекцію виявили ще в 3 771 людини.