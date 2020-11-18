Ситуація з коронавірусом у Росії, особливо в регіонах, тривожна. Незважаючи на заяви про розробку вакцини, Кремль приховує незручну правду щодо хворих та загиблих від COVID-19.

На проблеми у Росії звертають увагу не лише місцеві, а й зарубіжні ЗМІ. І це все на фоні гучних заяв про розробку вакцини (її ефективність, щоправда, піддається в світі сумніву – 24). У тому що відбувається, розбирався 24 канал.

Багато смертей, заповнені морги

Ситуація складна, місць вже майже немає / Фото Human Rights Watch

Ноші з померлими проносять коридорами госпіталю, а ще живі хворі боряться за життя поряд, задихаючись. Так CNN описує ситуацію з коронавірусом у Росії. Матеріали та відео журналісти отримали від медичних профспілок та опозиційним до влади "Альянсом лікарів".

Читайте ще Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна

Влада Івановської області визнала проблему відкрито: не вистачає місць для зберігання тіл. Рідні, боячись зараження, довго не забирають їх. А в Барнаулі, Самарі, Новокузнецьку та інших містах встановлюють додаткові рефрижератори біля лікарень. Першим регіоном, де повернули локдаун, стала Бурятія. Тим часом у Москві закрили мавзолей Леніна.

Кадри були нібито зняті в лікарні міста Ульянівськ, 800 км на схід від Москви. І це все ще європейська частина країни, де в моргах голі тіла просто лежать одне на іншому. Американське видання каже, що сцени більше схожі на зону бойових дій ніж на лікарні. І поки РФ намагається взяти пандемію під контроль, дані з інших джерел чітко кажуть: загиблих набагато більше, ніж зазначають офіційно.

Дослідники кажуть, що смертей від ковіду набагато більше, ніж про це кажуть / ФотоThe Moscow Times

У РФ запевняють, що від COVID-19 померло 33 тисячі росіян.

Я думаю, реальна цифра ближча до 130-ти тисяч, – упевнений колишній державний статистик Олексій Ракша.

Він зробив такі висновки на основі даних про занадто високу смертність.

З квітня по листопад в РФ сталося 160-170 тисяч додаткових летальних випадків. "80% цих смертей – COVID-19", – вважає Ракша. Росстат, в принципі, солідарний. За їх підрахунками, смертність стрибнула на 117 тисяч людей з квітня по вересень 2020.

Зрозуміло, що пандемія у РФ серйозно прискорилась, кількість госпіталізацій зростає, як і кількість людей в реанімації. Олексій Ракша пішов з Росстату після того, як публічно розповів, як РФ рахує жертв коронавірусу.

Як РФ класифікує смерті У пацієнта перед смертю знайшли Covid-19;

Ця хвороба вважається основним варіантом смерті, але потрібний розтин та подальші дослідження;

Коли вірус лише посилив існуючі важкі або хронічні захворювання, що призвело до смерті;

COVID-19 є, але не він основна причина смерті.

Але є одне важливе але: як смерть від коронавірусу фіксується лише перший випадок! Так сказав Ракша для CNN. Інші три у офіційну статистику не входять. Це розходиться з офіційною позицією ВООЗ, яка вимагає фіксувати кожний летальний випадок, в якому присутній ковід. На цьому фоні, Кремль просуває свою власну вакцину від хвороби, яка ще навіть не пройшла всі фази випробувань.

Ковзанка як лікарня та катастрофа у регіонах

Ковзанка, що стала лікарнею / Фото WPTV.com

Намагаючись йти в ногу з часом, Росія зробила з "Льодового палацу" – відомої московської ковзанки – "цифровий госпіталь" на 1300 ліжок. Кожному хворому надається QR-код та браслет. Через них можна відкрити всі його медичні записи. Велике табло тепер замість результатів транслює фільми. Загалом, ситуація у Москві поступово погіршується.

Не лише Росія Бельгійське пекло коронавірусу: хворі лікарі та політична криза

Але й цього не досить. Віце-прем'єрка Тетяна Голікова заявила, що у п'яти найбільш постраждалих регіонах лікарні заповнені на 95%. В цілому по Росії – на 84%, майже всюди підбирається до 90% – слова міністра охорони здоров'я Михайло Мурашко. Нестачу місць підтверджує і робота журналістів BBC Russia.

CNN поговорила з працівниками "швидкої допомоги" з Саратовської області. Ті сказали, що лікарні вже не приймають людей похилого віку, навіть якщо в них є проблеми з диханням. "Їм кажуть, що госпіталізація непотрібна. Але насправді у палатах просто немає місць", – сказав один лікар на умовах анонімності. В столиці відмінили розділення між "ковідними" "швидкими" та всіма іншими, тепер всі їздять на виклики однаково. "З літа кількість викликів щодо коронавірусу збільшилася на 40%", – каже фельдшерка. Хворіють навіть новонароджені.

"В регіонах – катастрофа. Там немає ліжок, немає навіть простих ліків, які коштують копійки. В Москві це все організовано. але коли люди відмовляються визнавати очевидне, наступає розчарування у людстві", – розповіла "Медузі" фельдшерка зі столиці.

В Санкт-Петербурзі, до прикладу, лишилося тільки 9,9% вільних місць – трошки більше тисячі ліжок. У цьому місті спостерігається і дефіцит деяких ліків, але це через підвищений попит з боку населення.

Виданню "Медуза" російські медики розповіли про складну регіональну ситуацію. Наприклад, в Архангельскій області буває, що в лікарню прибуває по 40 хворих щодня. Місцевий лікар каже, що навесні та влітку випадки були легшими. Ліжок не вистачає, тож кладуть в коридорах та проходах. На всю реанімацію лише 16 місць.

"Люди гинуть кожної зміни", – каже архангельский лікар. В столиці Сибіру – Новосибірську – ситуація ще гірша.

Екстрених пацієнтів – 110-120 на день. В реанімації 125 ліжок, але лежать 250 людей. Помирає там половина, бо часто привозять людей, які не можуть дихати самі. Дехто помирає ще в стаціонарі, – розповів місцевий реаніматолог.

Також в Новосибірську застосовують протокол сортування, який вже заходить на територію морально-етичного вибору. Буває, що треба помістити дуже хворого в реанімацію, але для цього – забрати з неї найбільш стабільного хворого. "Ми обираємо того, у кого віримо найбільше і виписуємо його", – розповідає реаніматолог. Не вистачає й персоналу, щоб працювати в медичних закладах – лікарів відсилають у міста, де ситуація ще гірша.

Лікарям можуть забороняти розповідати про COVID-19/Фото: Anadolu Agency

Іноді доходить до абсурду, пише "Медуза" з посиланням на медсестру в Ленінградській області. "Головна лікарка заборонила кам казати, що в лікарні є хворі на коронавірус. При пацієнтах теж не можна казати, що в реанімації хтось з ковідом", – розповіла вона.

Лікарню не перепрофілювали, бо тоді треба буде платити більше грошей. Тож за роботу з хворими на COVID-19 надбавки не приходять. Це проблема, знайома і Україні. Сама жінка захворіла, коли працювала з "нульовим пацієнтом" лікарні.

Всі розуміли, що у нього – "корона", хоча це приховували. Невдовзі він помер, але спалах поширився за межі закладу. Лікарі, тим часом, масово звільняються. Смертність зросла у 5 разів, але багато смертей проводяться як пневмонія – лікарі не встигають взяти тест. Або це робиться вже постфактум.

Це цікаво "Новачок" та хімічна зброя: історія улюбленої отрути Кремля й методи Третього Рейху

"Лікарня розвалюється, а ніхто нічого не робить. Вона гігантська, одна з найкращих, високі технології, обладнання", – розповіла медсестра. – "Зі статистикою проблема, все занижують".