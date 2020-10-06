Видання опублікувало статтю про проблеми, з якими Україна має боротися одночасно: це пожежі, пандемія та замінована територія

Східна Україна засмічена мінами та іншими боєприпасами в землі, які ще не розірвалися. Через постійні пожежі, вони підриваються, роблячи гасіння вогню та евакуацію ще більш складною справою. 24 канал перекладає погляд на проблему з боку The New York Times.

Вогонь та війна

Снаряди вибухають у зоні бойових дій на Сході України, переважно – у буферній зоні між силами України та бойовиками, яких підтримує Росія. Пожежники працюють в складних умовах: суха погода, спека та вітер.

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Все це сприяє дуже швидкому поширенню вогню на десятки гектарів через трав'янисті пагорби та соснові ліси, які вже готові палати. Луганська область дуже близько до кордону з РФ та розділена лінією фронту з 2014 року; війна за цей час зайшла у глухий кут. Про вибухи повідомили військові оглядачі та пожежники. Ситуація біля лінії зіткнення створює одну проблему понад іншою, перешкоджаючи зусиллям вогнеборців.

Ми не можемо дійти туди через міни і ми не можемо використовувати авіацію, бо йде війна, – пояснив в матеріалі телефоном Михайло Шевченко, член міськради в Станиці Луганській.

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Перемир'я, узгоджене у липні, в основному дотримується, але міни та снаряди, що не розірвалися, втрачені кулі та інші загрози роблять життя там небезпечним навіть через роки після початку конфлікту. Наразі немає доказів, що якась сторона може використати вогонь та дим, щоб поновити бойові дії (втім, підпали у прифронтовій зоні цілком могли організувати бойовики невизнаних ДНР/ЛНР – 24).

Лісові пожежі: причини та наслідки

Пожежі на сході України / Фото Euronews

Місцеві жителі повідомили українській владі, що артилерійські обстріли принаймні в одному лісі спровокували займання. Але президент Зеленський заявив – причина поки що невідома. Михайло Шевченко додав, що коли він стояв біля частини лісової пожежі, він чув "постійні вибухи різної сили, від куль до протитанкових мін". Якою би не була причина, точно відомо що сухі та спекотні вітри сприяли погіршенню ситуації.

"Цей рік був не найкращим для нашої країни через стихійні лиха та інші трагедії", – визнав президент Зеленський на брифінгу в минулий четвер. Що ще ускладнило роботу борців з вогнем, так це пандемія коронавірусу (в Україні вона майже вийшла з-під контролю – 24).

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Ті, кого евакуювали, тепер ризикують захворіти на коронавірус, перебуваючи у переповнених сховищах. Коли вогонь наблизився до кооперативу Ольховські Дачі, Тетяна Васюкова сіла у автобус з 30-ма іншими людьми та провела з ними ніч на розкладних ліжках. Переживаючи через вірус, Тетяна розповіла, що майже всі – "дуже засмучені", що регіональні ліси згоріли.

Артилерія у бойових діях в Україні / Фото Shutterstock

Далі від фронту вогонь змусив евакуювати гуртожиток для школярів, більшість з яких переїхали у нього подалі від своїх сіл через ризик артобстрілів. Любов Пономаренко, якій 15 років, розповіла у телефонному інтерв'ю: вона насолоджувалась безпекою гуртожитку, поки не прийшов вогонь.

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Кількість лісових пожеж в Україні збільшилась утричі за останні шість місяців. Спалена територія – в 40 разів більша ніж минулого року.

У 2020 велике займання сталося й у Чорнобильській Зоні Відчуження, біля місця ядерної катастрофи 1986 року. Вогонь пройшов через радіоактивний ліс, примусивши радіацію піднятися в повітря. Дим звідти дійшов до Києва, але в безпечних концентраціях, пояснили урядовці (але кілька днів, зважаючи на комбінацію причин, повітря в Києві залишалося одним з найгірших в світі – 24).

Все більш небезпечні та смертельні лісові пожежі стаються навколо світу через зміну клімату. В Австралії вітер та спека викликали, як їх назвали самі австралійці, "мегапожежі". Також великі займання сталися на Заході США, в штатах Каліфорнія, Орегон та Вашингтон. Там вони поставили сумний рекорд і продовжуються досі.