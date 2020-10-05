Президент США Дональд Трамп 5 жовтня заявив, що вже у найближчі години його випишуть з військово-медичного госпіталю. Раніше Трампа та його дружину Меланію госпіталізували з діагнозом COVID-19.

Що каже Трамп про самопочуття

Президент США заявив, що почувається дуже добре. У своєму твітері Трамп закликав людей не боятися коронавірусу і не дозволяти страху перед зараженням керувати власним життям.

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Окрім того, лідер США заявив, що за час його управління країною лікарі навчилися розробляти справді чудові ліки.

Я почуваюсь краще, ніж 20 років тому,

– наголосив Трамп.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

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Що відомо про коронавірус у Трампа

Спершу коронавірус виявили у помічниці президента Хоуп Гікс. Напередодні вона супроводжувала Трампа на дебатах у Клівленді. Тому американський президент та перша леді одразу здали тест на COVID-19. Зранку 2 жовтня Трамп повідомив, що результат тесту позитивний. Глава США підкреслив, що вони з дружиною починають карантин та пройдуть крізь це разом.

Глава США підкреслив, що вони з дружиною починають карантин та пройдуть крізь це разом. Наразі 74-річний американський президент перебуває у військовому госпіталі імені Волтера Ріда. Його туди спрямували після рекомендації лікаря, хоча раніше Трамп збирався самоізолюватися у Білому домі та надалі виконувати свої обов'язки.

Його туди спрямували після рекомендації лікаря, хоча раніше Трамп збирався самоізолюватися у Білому домі та надалі виконувати свої обов'язки. Перед своєю госпіталізацією глава Білого дому навіть записав відеозвернення. У ньому він подякував своїм прихильникам за підтримку, сказав, що почувається добре, але в госпіталі мають пересвідчитися, що все справді гаразд. Також він додав, що перша леді теж почуває себе на відмінно.

Лікарі Білого дому, коментуючи процес лікування президента США, раніше заявили, що вкололи Трампові коктейль антитіл задля запобігання ускладнень.

вкололи Трампові коктейль антитіл Однак у Трампа повідомляли, що, попри госпіталізацію, він працюватиме зі спеціально обладнаного президентського офісу в лікарні.

Додамо, що Трамп досить зневажливо ставився до карантинних обмежень через коронавірус . Він відмовлявся носити маску у громадських місцях. Мовляв, не хоче, аби таким його бачили преса і люди.

. Він відмовлявся носити маску у громадських місцях. Мовляв, Трамп навіть висміяв свого опонента на президентських виборах Джо Байдена за носіння маски . Сказав, що вона не здається йому президентською.

. Сказав, що вона не здається йому президентською. Однак пізніше очільник США змінив свою думку та назвав носіння захисної маски проявом патріотизму.

Зверніть увагу! За весь період пандемії у США коронавірусом заразилися 7 600 846 людей. Від ускладнень COVID-19 померли 214 277 хворих, а 4 818 509 – одужали.

Відеозвернення Трампа перед госпіталізацією: відео