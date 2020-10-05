Коронавірус у Трампа: у якому стані президент США
Президент США Дональд Трамп 5 жовтня заявив, що вже у найближчі години його випишуть з військово-медичного госпіталю. Раніше Трампа та його дружину Меланію госпіталізували з діагнозом COVID-19.
Що каже Трамп про самопочуття
Президент США заявив, що почувається дуже добре. У своєму твітері Трамп закликав людей не боятися коронавірусу і не дозволяти страху перед зараженням керувати власним життям.
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Окрім того, лідер США заявив, що за час його управління країною лікарі навчилися розробляти справді чудові ліки.
Я почуваюсь краще, ніж 20 років тому,
– наголосив Трамп.
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Що відомо про коронавірус у Трампа
- Спершу коронавірус виявили у помічниці президента Хоуп Гікс. Напередодні вона супроводжувала Трампа на дебатах у Клівленді. Тому американський президент та перша леді одразу здали тест на COVID-19. Зранку 2 жовтня Трамп повідомив, що результат тесту позитивний. Глава США підкреслив, що вони з дружиною починають карантин та пройдуть крізь це разом.
- Наразі 74-річний американський президент перебуває у військовому госпіталі імені Волтера Ріда. Його туди спрямували після рекомендації лікаря, хоча раніше Трамп збирався самоізолюватися у Білому домі та надалі виконувати свої обов'язки.
- Перед своєю госпіталізацією глава Білого дому навіть записав відеозвернення. У ньому він подякував своїм прихильникам за підтримку, сказав, що почувається добре, але в госпіталі мають пересвідчитися, що все справді гаразд. Також він додав, що перша леді теж почуває себе на відмінно.
- Лікарі Білого дому, коментуючи процес лікування президента США, раніше заявили, що вкололи Трампові коктейль антитіл задля запобігання ускладнень.
- Однак у Трампа повідомляли, що, попри госпіталізацію, він працюватиме зі спеціально обладнаного президентського офісу в лікарні.
- Додамо, що Трамп досить зневажливо ставився до карантинних обмежень через коронавірус. Він відмовлявся носити маску у громадських місцях. Мовляв, не хоче, аби таким його бачили преса і люди.
- Трамп навіть висміяв свого опонента на президентських виборах Джо Байдена за носіння маски. Сказав, що вона не здається йому президентською.
- Однак пізніше очільник США змінив свою думку та назвав носіння захисної маски проявом патріотизму.
Відеозвернення Трампа перед госпіталізацією: відео