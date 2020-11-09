Рішення щодо карантинних зон нічого не змінює і ситуація буде погіршуватися.

Будь-який варіант "адаптивного карантину" уже не адекватний епідемічній ситуації.

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Чому "адаптивний карантин" уже не допоможе?

По-перше, поширення повністю вийшло з-під контролю в усіх областях. У жодній система тестування не здатна контролювати і впливати на ситуацію. А тому ніяке зонування вже не має сенсу.

По-друге, місцева влада і далі може впливати на те, які обмеження застосовувати.

Тому частину червоних зон ви можете подумки перемалювати у помаранчеві. А всі помаранчеві ви можете сміливо перемалювати у зелені – там обмежень де-факто немає зовсім.

Законодавче посилення відповідальності за неносіння масок – лише імітація жорсткості.

Насправді ж дійсно правильне, рішуче і неприємне рішення про національні обмеження просто відклали на потім.

Заходи подібні до впроваджених ми у Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки рекомендували ввести місяць тому. При цьому наші рекомендації були більш жорсткі (наприклад, не давати місцевій владі права обирати які обмеження застосовувати, а які – ні).

Сьогодні ситуація значно гірша ніж тоді.

Будь-який варіант "адаптивного карантину" або інші екзотичні рішення (карантин вихідного дня, happy hours для літніх) сьогодні не адекватні епідемічній ситуації. Кажу це як людина, яка пропонувала ідею адаптивного карантину у квітні.

Який вихід?

Потрібно було з наступного понеділка запровадити полегшений національний локдаун.

Без різних зон для регіонів – одні на всю країну. З обмеженнями на кількість контактів для одної особи. Із забороною будь-яких масових зібрань. Із закриттям місць масового перебування людей – спортзалів, ресторанів, гуртожитків тощо по всій країні. З компенсацією їх власникам та працівникам економічних втрат. Але із продовженням роботи шкіл, торгівлі, транспорту, готелів, більшості бізнесів.

Через місяць у разі зменшення швидкості поширення та збільшення обсягів тестування – перейти назад до адаптивного варіанту.

Так з 2 листопада зробила Німеччина. І це найкращий на сьогодні приклад відповіді на осінню хвилю у Європі. Саме це ми рекомендували уряду 5 листопа.

Рішення уряду – це спроба відкласти тяжке рішення на потім. Але не приймати рішення – це теж рішення.

І як з усіма тяжкими рішеннями – чим далі ви його відкладаєте, тим тяжчі наслідки.

Зверніть увагу! Нас знову накриває коронавірусом: чим загрожує новий карантин?

Економічні втрати від зволікання будуть більшими ніж від обмежень – бо карантин неминучий, але тепер його доведеться робити більш жорстким.

Платити за зволікання також будуть люди, які уже сьогодні не можуть потрапити до лікарень. Не лише ті, що з коронавірусом. А й ті, наприклад, кому КТ потрібно для діагностики інсульту або онкозахворювань.

Джерело: Facebook