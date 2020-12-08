У фейсбуці зустрічаються пости двох типів.

Перший – святкування перемоги. Часом обережне. А на деяких сторінках і розірвали навіть два і більше баянів. Вийшли на плато, подіяв карантин, пішло зниження ну і так далі.

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Другий – даним не можна довіряти, бо зменшили тестування. Є скріношоти з кількістю випадків і кількістю тестів – ніби тестів менше, випадків менше. Ті, що святкують, відповідають, що тиждень до тижня кількість тестів сильно не змінилася. Ну і далі в коментах іде плідна і вихована наукова дискусія.

Що я думаю з цього приводу

Кількість тестів справді сильно не змінилася. Не варто шукати там зради. Зрада там відбувался ще влітку, коли систему тестування не посилювали перед зимовою хвилею.

Але перемоги у тестуванні теж не варто шукати.

Справа в тому, що система тестування плюс відстеження контактів зараз на пандемію ніяк не впливає. Вона поза грою. Щоб вона впливала, нам треба проводити в шість разів більше тестів.

Якби ми проводили 250 000 тестів на добу, тоді би система контролювала поширення. І можна було би сперечатися, чи зменшення випадків стало наслідком зменшення тестів.

А на сьогоднішній рівень тестування існує лише для виявлення COVID-19 з різною метою – діагностувати хворого в лікарні, вийти з лікарняного, дізнатися чому я не відчуваю запах французького сиру – але тільки не для контролю над поширенням.

Рівень захворюваності знову зростатиме

Але зменшення випадків також не повинно вводити вас в оману. Це ще не стала тенденція. Мені хочеться сказати "дай бог щоб це була стала тенденція", але я не скажу. Бо крім волі бога незалежно з якого віросповідання, інших епідеміологічних причин для такої сталої тенденції я поки що не бачу.

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Найбільш імовірно, це невелике тимчасове відхилення. Можливо, через карантин вихідного дня. А можливо і ні. Ми цього уже не дізнаємося, бо карантину вже нема, а уже цього тижня рівень захворюваності вирівняється і далі знову піде вгору.

Джерело: Facebook