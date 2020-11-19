Розглянемо різні аспекти епідемії COVID-19 в Україні за останній місяць (включно 17 листопада).

А саме:

– total cases– загальна кількість інфікованих з початку епідемії;

– денна інфікованість – кількість підтверджених тестів за кожен конкретний день;

– active cases – кількість підтверджених хворих за кожен окремий день, незалежно від місця перебування хворого;

– летальність – кількість летальних випадків за весь термін від початку епідемії;

– денна летальність – кількість летальних випадків на кожний конкретний день.

Читайте також COVID-19 на різкому підйомі: скільки нам ще жити з вірусом

Що показує статистика?

Простий обрахунок, яким я не буду вас обтяжувати, дає нам наступні результати на ніч 18 листопада:

– загальна кількість інфікованих в Україні (total cases) – 557 657, місяць тому – 256 266.

За місяць зміна – 301 391, тобто за останній місяць в Україні було інфіковано більше, ніж за перші шість місяців з початку епідемії.

– загальна кількість летальних випадків – 9 856 (1,77%), місяць тому 4 887 (1,91%), за останній місяць від епідемії загинуло стільки ж громадян України, скільки за попередні 6 місяців, середньосвітовий відсоток летальних випадків – 2,40%, тобто коефіцієнт по Україні летальності зменшився.

– загальна кількість тих, хто одужали – 250 983 (45,01%), місяць тому – 112 570 (43,93%), середньосвітовий відсоток – 69,64%. Відсоток одужуючих в Україні зростає, за місяць одужало стільки ж, скільки за шість місяців.

– загальна кількість хворих (active cases) – 296 818 (53,23%), місяць тому – 138 809 (54,16%), кількість хворих за місяць подвоїлася, середньосвітовий відсоток хворих – 27,96%.

Кожен може перевірити, що сума трьох останніх параметрів дорівнює показнику першого.

Рекомендуємо! Карантин вихідного дня не спрацює

Порівняємо українські показники

Передусім, кидається в очі, що порівняння світових показників та українських не на користь України, крім коефіцієнта летальності. Я ще наприкінці квітня писав, що коефіцієнт летальності в Україні з великою ймовірністю не відповідає дійсності. Переконаний, що велику кількість летальних випадків від коронавірусу та його ускладнень в Україні списують на інші хвороби. Якщо це так, то не викликають довіру і інші показники, насамперед – кількість інфікованих. Оскільки іншої статистики в нас немає, будемо користуватися офіційними даними, але пам'ятати про значущу невідповідність.

– Розрахунки показують, що коливання (циклічності) показників епідемії аналогічні загальносвітовим і з великою точністю з ними співпадають: період коливання – 7 днів (тиждень), термін летальності – 4 тижні.

– Щодо total cases ми бачимо постійно зростаючий процес з позитивною кривизною, що дає нам уявлення про стадію епідемії в Україні – ми проходимо експоненційно зростаючу ділянку графіку, тобто різке збільшення кількості інфікованих починаючи з 22 липня.

В той же час, досліджуючи кількість active cases, ми бачимо вже три, явно виражені хвилі, що відповідають світовим тенденціям. Початок третьої хвилі в Україні – 22 липня.

– Вказані вище хвилі епідемії в Україні можна також побачити на денних показниках "total cases" та летальності.

– Якщо уважно переглянути третю хвилю епідемії в Україні, то побачимо, що експоненційна пряма поки не прагне переходити у прямолінійну ділянку (стабілізації швидкості) розростання обсягу епідемії, за яким невідомо коли почнеться ділянка негативної кривизни з виходом на пік об'єднаної хвилі.

В останній місяць я затвердився у думці, що в цьому році Україні не вдасться подолати пік епідемії. Водночас це означає, що спускання з недосяжного для нас піку займе не менше ніж 1,5-2 роки. Усвідомлення цієї сумної тенденції не повинно викликати в нас паніку, а навпаки – тільки мобілізацію всіх зусиль на пошук формату співіснування з епідемією у найближчі роки.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня: до чого уже мають готуватись медики?

Пам'ятаємо про основні чинники, які сприятимуть нашому проходженню через епідемію в Україні з мінімізованими ризиками:

1. Фізична дистанція не менше 1,5-2 метри;

2. Одягання маски у приміщеннях та при контактах з людьми на вулицях;

3. Уникання знаходження в замкнених приміщеннях з великою кількістю людей;

4. Посилена особиста гігієна;

5. Профілактичне підсилення імунітету за рекомендаціями сімейного лікаря.

Джерело: Facebook