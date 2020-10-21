Хворіти не дешево і це ще один аргумент не здаватись в обійми хвороби. Особливо розумійте, що ви таким чином можете заразити сім'ю.

Одужав. Негативний тест і позитивний настрій. Лікар сказав: ви вільні, можна завершувати самоізоляцію та повертатись в люди. Напевно, це була найкраща новина за рік.

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Про хворобу та важливі правила

У мільйон разів почав більше цінувати маску, санітайзер та соціальну дистанцію. Особливо, розуміючи, що імунітету немає, вдруге пройти шлях самурая точно бажання немає.

НЕ вірте в міф, що краще зараз перехворіти. До кінця не зрозумілі ефекти від хвороби і на що вона може впливати. Також не завжди і не у всіх вона проходить легко, тому краще не хворійте.

Лікарі: їм потрібна в рази більша підтримка держави. по правді люди на передовій, але не завжди захищені та екіпіровані. зарплати і надбавки - окрема тема для розмови. аналогічне питання про залучення студентів та пенсіонерів.

Гроші: хворіти не дешево і це ще один аргумент не здаватись в обійми хвороби. Особливо розумійте, що ви таким чином можете заразити сім'ю.Think twice.

Менталітет: борітесь із людьми та їх стереотипами. Часто люди не чують: я хворий, не можу покидати дім. На що чуєш у відповідь: ок, я тоді сам приїду. Варто не піддаватись на нерозуміння чи несприйняття, а вперто дотримуватись інструкцій і пояснити близьким та друзям, що те що ви з ними не бачитесь, це не факт не любові, а швидше навпаки. В наших карантинних умовах новий чорний – це дистанція.

До теми Післямова до локдауну: як Україна зустрічала COVID-19

Як кажуть українські політики на камеру "перемогли ковід, переможемо й корупцію". Ну як мінімум краще не заражайтесь ні тим, ні іншим..

Не хворійте і бережіть близьких! Обняв. Жартую, яке обняв? Соціальна ж дистанція.