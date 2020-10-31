Коронавірус продовжує ширитись Європою та світом. Станом на 31 жотвня зареєстровано понад 45 мільйонів випадків зараження на COVID-19. Де найбільший пік захворюванності та які обмеження діють в різних країнах світу – читайте далі.

Франція

Від п'ятниці, 30 жовтня, у Франції зачинені бари, ресторани, магазини (окрім продуктових – 24 канал), розважальні центри, спортивні зали, музеї та бібліотеки. Громадяни можуть виходити на вулицю лише для того, аби купити продукти або ліки. Дозволяють також одну година фізичних вправ на свіжому повітрі, але із дотриманням соціальної дистанції. Про це пише 24 канал.

До слова У ЄС почали розробляти стратегію вакцинації проти COVID-19, – глава Євроради

"Я знаю про вашу втому від обмежень і знаю про відчуття замкненості, коли здається ніби день ніколи не завершиться. Ми всі з цим стикаємося і маємо попри все це залишатися об'єднаними і солідарними, аби не потрапити у пастку розділеності", – сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Станом на 31 жовтня у Франції зареєстрували 1 мільйон 377 тисячі хворих. Від інфекції померли 36,6 тисячі людей. Видужали, на щастя, 122,2 тисячі жителів країни.

А втома від карантину дійсно накопичилася у французів. І не всі готові знову зачинитися у 4-х стінах.

Найскладніше у локдауні це, коли ви живете самі і вам, як мені, 70 років. Вам немає з ким поговорити. Ви просто сидите у 4-х стінах,

– поскаржилась парижанка Тереза.

Аби змусити громадян все ж таки дотримуватися обмежень французька влада запровадила штрафи для порушників карантину. Мінімальне покарання становить 135 євро за перше порушення загальнонаціонального локдауну. Максимальне – майже 4 тисячі євро. Крім того, регулярного порушника карантину можуть навіть запроторити за ґрати на пів року.

Бельгія

У сусідній Бельгії, яка третя у світі за кількістю смертей на 100 тисяч населення, поки не поспішають із штрафами. Та й карантин запровадили чи не останніми у Європі.

"Ці заходи – це останній шанс. Вони необхідні, аби зменшити статистику заражень. Все залежить від наших дій. Це насправді останній шанс. І від нас залежить, чи дадуть ці заходи позитивний результат", – пояснив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кро.

Станом на 31 жовтня в Бельгії зафіксували понад 390 тисяч випадків коронавірусу.

А ситуація у Бельгії дійсно скрутна. За останні 2 тижні кількість хворих на коронавірус зросла на 200%. Зараз в країні, де мешкає трохи більше ніж 11 мільйонів людей, майже 400 тисяч – інфіковані. Від понеділка, 2 листопада, у Бельгії закривають всі заклади ресторанного типу, розважальні центри, спортивні зали, перукарні та салони краси. Там де це можливо, працівників мають відправити на дистанційну роботу. Триватимуть ці обмеження до середини грудня.

Росія

Тим часом в Росії, де також стрімко зростає кількість нових інфікувань, як і раніше не поспішають з обмеженнями. Ба більше там до цього часу не змогли забезпечити районні лікарні найнеобхіднішим: спецкостюмами з підвищеним захистом для лікарів, апаратами вентиляції легень та необхідними ліками.

До теми У Росії лікарям заборонили публічно говорити про коронавірус

А ще в російських лікарнях вже не вистачає місць для хворих на коронавірус, їх кладуть прямо у коридорах. У міській лікарні Уфи пацієнтам порадили самостійно розв'язувати власні проблеми, бо на владу розраховувати не доводиться.

Коли вас будуть госпіталізувати до нас в госпіталь, будь ласка, візьміть з собою намети, тому що місць у нас вже не залишилося,

– сказав лікар медзакладу Уфи Гліб Глібов.

А омські лікарі швидкої привезли під стіни міськадміністрації 2-х пацієнток, тому що після кількох годин кружляння містом так і не змогли їх прилаштувати в жодній з лікарень.

Лікар з Уфи про ситуацію з коронавірусом в РФ: дивіться відео

У Російській Федерації всього захворіли 1 618 116 жителів. З них вдалось видужати 1 215 414 особам. Станом на 31 жовтня там хворіють 374 712 інфікованих.

Схожа ситуація і у Курській і Волгоградській областях, в Алтайському краї, Кемеровській області та низці інших регіонів Росії. Регіональна влада чекає на вказівки з центру, а Москва перекладає відповідальність на регіони. Прості ж росіяни намагаються як можуть самотужки долати власні проблеми.

Австралія

І поки Росія захлинається під тягарем другої хвилі коронавірусу, а Європа намагається оборонятися, закриваючись на карантин, в Австралії навпаки скасовують обмеження.

У Мельбурні відсвяткували скасування чотиримісячного карантину. Штат Вікторія закрили ще на початку липня через стрімке збільшення нових інфікувань. Тоді зачинили всі заклади, які не забезпечують життєздатність регіону. Громадянам заборонили без зайвої потреби виходити з дому. Виїзд за межі штату також підпав під заборону. Карантин став складним випробуванням для місцевих жителів.

Але жорсткі обмеження дали результат. Вже за 4 місяці в штаті Вікторія не зафіксували жодного нового випадку інфікувань.