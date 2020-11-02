Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Мовчан заявив, що захворів на коронавірус. Як почувається зараз політик – поки невідомо.

Нардеп від "Слуги народу" Мовчан інфікувався COVID-19: що відомо

Про це парламентар написав у фейсбуці. За словами Мовчана, про те, що він підхопив коронавірус, свідчить позитивний результат тесту.

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"Слуга народу" додав, що до хвороби могла привести велика кількість зустрічей, які він провів до та після місцевих виборів 25 жовтня.

Майже завжди користувався масками та іншими засобами особистого захисту. Втім, вірус це не дуже переконало. Бережіть себе, друзі!

– зауважив Мовчан

Щоправда, як він зараз почувається, нардеп не повідомив

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Хто з українських політиків раніше хворів на коронавірус

За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, недугу підхопили щонайменше 60 парламентарів. Тобто на коронавірус хворіє кожен восьмий нардеп.

Серед відомих прізвищ інфікувалися лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Усі вже одужали та повернулися до роботи.

Крім того, позитивні тести на COVID-19 здали позафракційна нардепка Ганна Скороход, "слуги народу" Роман Грищук, Данило Гетманцев і Жан Беленюк, а також очільниця партії "Голос" Кіра Рудик.

Першим депутатом, який захворів на коронавірус, був член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов. Це відбулося ще на початку пандемії в березні 2020 року.

Коронавірус пережила і перша леді України Олена Зеленська. ЇЇ довелося госпіталізувати з двосторонньою пневмонією середнього ступеня важкості.

Крім того, інфікувалися щонайменше двоє співробітників ОПУ. Зокрема, хворобу підтвердили у заступників очільника органу Андрія Єрмака – Юлії Ковалів і Андрія Смирнова. У самого Єрмака та президента Зеленського коронавірус не виявили: вони почуваються добре.