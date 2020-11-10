Коронавірус у Зеленського: що кажуть в ОПУ про сценарій виконувача обов'язків президента
Президент Володимир Зеленський 9 листопада заявив, що інфікувався коронавірусом. Щоправда, в ОПУ наразі не розглядають можливість призначення виконувача обов'язків очільника держави.
Коронавірус у Зеленського: чи розглядає ОПУ призначення виконувача обов'язків президента
Як запевнила речниця українського президента Юлія Мендель, Володимир Зеленський почувається добре та перебуває під наглядом лікарів. Крім того, він має намір працювати з дому – там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме, передає BBC News Україна.
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На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, Мендель відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.
Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби,
– зауважила речниця українського президента.
Мендель додала, що день, коли стало відомим про COVID-19 у Зеленського був "настільки звичайним, наскільки він може бути в умовах пандемії". Зокрема, президент традиційно проводив селекторну нараду, і "навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину". Загалом упродовж дня він "почувався добре" та "був у доброму гуморі".
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Коронавірус у політиків: що відомо
- Зеленський 9 листопада заявив, що захворів на коронавірус. Згодом стало відомими про інфікування глави Офісу Президента Андрія Єрмака, а також міністра фінансів Сергія Марченка.
- За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, недугу також підхопили щонайменше 60 парламентарів. Тобто на коронавірус хворіє кожен восьмий нардеп.
- Серед відомих прізвищ інфікувалися лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Усі вже одужали та повернулися до роботи.
- Коронавірус пережила і перша леді України Олена Зеленська. ЇЇ довелося госпіталізувати з двосторонньою пневмонією середнього ступеня важкості.
- Крім того, інфікувалися щонайменше двоє співробітників ОПУ. Зокрема, хворобу підтвердили у заступників очільника органу Андрія Єрмака – Юлії Ковалів і Андрія Смирнова.
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