Президент Володимир Зеленський 9 листопада заявив, що інфікувався коронавірусом. Щоправда, в ОПУ наразі не розглядають можливість призначення виконувача обов'язків очільника держави.

Коронавірус у Зеленського: чи розглядає ОПУ призначення виконувача обов'язків президента

Як запевнила речниця українського президента Юлія Мендель, Володимир Зеленський почувається добре та перебуває під наглядом лікарів. Крім того, він має намір працювати з дому – там, за її словами, є окреме приміщення, де він і працюватиме, передає BBC News Україна.

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На запитання про те, хто виконуватиме обов'язки президента в разі, якщо стан Зеленського погіршиться, Мендель відповіла, що такий сценарій поки не розглядають.

Сьогодні не було ніяких проблем, він активно вживає вітаміни, перебуває під наглядом лікарів. Тому ми всі сподіваємося, що це не буде якась ускладнена форма хвороби,

– зауважила речниця українського президента.

Мендель додала, що день, коли стало відомим про COVID-19 у Зеленського був "настільки звичайним, наскільки він може бути в умовах пандемії". Зокрема, президент традиційно проводив селекторну нараду, і "навколо нього було небагато людей, як і зазвичай в умовах карантину". Загалом упродовж дня він "почувався добре" та "був у доброму гуморі".

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Коронавірус у політиків: що відомо

Зауважимо! За добу 8 листопада в Україні виявили ще 8 687 хворих на коронавірусну інфекцію. Таким чином, загальна кількість хворих зросла до 469 018 . За увесь час епідемії 209 143 пацієнти одужали, натомість 8 565 людей померли.