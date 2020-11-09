Дмитро Разумков заявив, що наразі Володимир Зеленський може виконувати свої обов’язки президента, попри діагностований коронавірус. Однак спікер Ради не заперечив, що за потреби може очолити державу.

Разумков прокоментував можливість виконання обов’язків глави держави в ефірі "Свободи слова", повідомляє 24 канал.

Читайте також Офіс Президента працює в "особливому режимі" – деталі

Він наголосив, що наразі Зеленський може виконувати свої функції очільника держави. Разумков також уточнив, що у президента в Україні немає заступників.

Я завжди готовий працювати як голова Верховної Ради, як це і передбачає Конституція,

– зазначив Разумков.

Він висловив сподівання, що Зеленський скоро одужає і зможе повноцінно виконувати свої обов’язки.

Зверніть увагу! Якщо Президент України Володимир Зеленський втратить дієздатність через захворювання на коронавірус COVID-19, його обов'язки виконуватиме спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Коронавірус у політиків: що відомо