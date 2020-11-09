Коронавірус у Зеленського: Разумков розповів, чи готовий він очолити державу
Дмитро Разумков заявив, що наразі Володимир Зеленський може виконувати свої обов’язки президента, попри діагностований коронавірус. Однак спікер Ради не заперечив, що за потреби може очолити державу.
Разумков прокоментував можливість виконання обов’язків глави держави в ефірі "Свободи слова", повідомляє 24 канал.
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Він наголосив, що наразі Зеленський може виконувати свої функції очільника держави. Разумков також уточнив, що у президента в Україні немає заступників.
Я завжди готовий працювати як голова Верховної Ради, як це і передбачає Конституція,
– зазначив Разумков.
Він висловив сподівання, що Зеленський скоро одужає і зможе повноцінно виконувати свої обов’язки.
Коронавірус у політиків: що відомо
- Зеленський 9 листопада заявив, що захворів на коронавірус. Згодом стало відомо про інфікування глави Офісу Президента Андрія Єрмака, а також міністра фінансів Сергія Марченка.
- До слова, у жовтні спалах коронавірусу зафіксували у Верховній Раді – захворіли приблизно 60 нардепів.
- COVID-19 подолали також лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко та очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
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