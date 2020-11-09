Коронавірус у Зеленського: як відреагували світові політики
У президента Володимира Зеленського виявили коронавірус. Світові політики підтримали очільника України та побажали йому одужання.
24 канал зібрав реакцію світових політиків на коронавірус у Зеленського.
До теми У Зеленського виявили коронавірус: в якому стані президент
Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку українському лідеру.
Ми з вами та Україною в ці важкі моменти пандемії COVID. Одужуйте швидше, пане Президенте!
– написав очільник Польщі.
До слова, Дуда нещодавно теж поборов коронавірус. Політик протягом 2 тижнів перебував на самоізоляції.
Посол Євросоюзу
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також підтримав Зеленського.
Прем'єр Ізраїлю
Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху побажав Зеленському одужання.
"Мій друг, бажаю вам повного одужання", – написав Нетаньяху у твіттері.
До побажань також приєднався посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.
Дипломатка Великої Британії
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила засмучення через хворобу Зеленського. Дипломатка теж побажала президенту одужання.
Парламентар Стюарт Малкольм Макдональд також висловив найкращі побажання Зеленському.
Читайте також Це за межею людяності: Зеленський обурився через реакцію опонентів на COVID-19 у нього
Президент Казахстану
Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на коронавірус у Зеленського. Політик побажав колезі одужання.
Казахстан і Україна обмінюються досвідом в боротьбі проти пандемії коронавірусу і разом з усією світовою спільнотою подолають цю небезпечну хворобу,
– зазначив Токаєв.
Хто ще підтримав Зеленського
- Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.
- Президент Австрії Александр Ван дер Беллен.
Що відомо про коронавірус у Зеленського
- Президент повідомив про свою хворобу 9 листопада.
- Зеленський зауважив, що з-поміж симптомів COVID-19 має тільки підвищену температуру – 37,5.
- Глава держави пішов на самоізоляцію, однак працюватиме дистанційно.
- До слова, коронавірус виявили також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
Поділитися новиною