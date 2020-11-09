У президента Володимира Зеленського виявили коронавірус. Світові політики підтримали очільника України та побажали йому одужання.

24 канал зібрав реакцію світових політиків на коронавірус у Зеленського.

До теми У Зеленського виявили коронавірус: в якому стані президент

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив підтримку українському лідеру.

Ми з вами та Україною в ці важкі моменти пандемії COVID. Одужуйте швидше, пане Президенте!

– написав очільник Польщі.

До слова, Дуда нещодавно теж поборов коронавірус. Політик протягом 2 тижнів перебував на самоізоляції.

Best wishes of speedy and full recovery to President @ZelenskyyUa. We stand with you and Ukraine in these difficult moments of COVID pandemic. Get well soon, Mr. President! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 9, 2020

Посол Євросоюзу

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також підтримав Зеленського.

Прем'єр Ізраїлю

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху побажав Зеленському одужання.

"Мій друг, бажаю вам повного одужання", – написав Нетаньяху у твіттері.

До побажань також приєднався посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.

My friend @zelenskyyua, wishing you a full recovery. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 9, 2020

Дипломатка Великої Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила засмучення через хворобу Зеленського. Дипломатка теж побажала президенту одужання.

Парламентар Стюарт Малкольм Макдональд також висловив найкращі побажання Зеленському.

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Президент Казахстану

Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на коронавірус у Зеленського. Політик побажав колезі одужання.

Казахстан і Україна обмінюються досвідом в боротьбі проти пандемії коронавірусу і разом з усією світовою спільнотою подолають цю небезпечну хворобу,

– зазначив Токаєв.

Хто ще підтримав Зеленського

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен.

My best wishes to President @ZelenskyyUa. I wish you a quick and complete recovery! (vdb) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) November 9, 2020

Що відомо про коронавірус у Зеленського