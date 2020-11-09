У Збройних силах України за останню добу зафіксували 68 нових випадків коронавірусу. Серед них 20 хворих потребували госпіталізації, зокрема 11 працівників розмістили в госпіталі Сєвєродонецька, що входить до зони дії Операції Об'єднаних сил.

За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, повідомило 9 листопада Командування медичних сил ЗСУ. Зверніть увагу Захворюваність висока: в Україні інфікувалися коронавірусом понад 8 тисяч людей З них 20 хворих потребували госпіталізації: 59 військовий мобільний госпіталь (у місті Сєвєроодонецьку Луганської області) – 11 військовослужбовців,

Черкаський військовий госпіталь – 5 військовослужбовців,

Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці,

Полтавський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець. Наразі стан здоров'я всіх пацієнтів задовільний, військові медики надають їм усю необхідну допомогу. Ще 48 хворих перебувають на самоізоляції під наглядом медичної служби: Дніпропетровська область – 13 військовослужбовців,

Київська область – 10 військовослужбовців й 1 працівник ЗСУ,

Львівська область – 9 військовослужбовців і 3 працівники ЗСУ,

Житомирська область – 3 військовослужбовці й 1 працівник ЗСУ,

Івано-Франківська область – 3 військовослужбовці й 2 працівники ЗСУ,

Хмельницька, Волинська й Чернігівська області – по 1 військовослужбовцю. Стан хворих, які перебувають на самоізоляції, також задовільний. Медики констатують у них легкий перебіг хвороби. Коротко про коронавірус у ЗСУ: Всього за час пандемії в Збройних силах України захворіли на коронавірус 6 тисяч 944 людей. Нині хворіють – 2 тисячі 224.

Водночас інші 4 тисячі 701 хворий вже одужав. Втім, на жаль, 19 людей померли – серед них як військовослужбовці, так і штатні працівники ЗСУ.