У лавах Збройних сил за добу 30 листопада виявили 137 нових випадків COVID-19. Наразі на коронавірус хворіють 3045 військових.

Всього одужали 7296 військовослужбовців, померли – 26. Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

До речі Німеччина передала Збройним силам України 20 апаратів ШВЛ

На самоізоляції перебуває 431 людина, проте 75 осіб завершать карантин протягом 3 днів.

Що відомо про нові випадки

До лікарень забрали 21 хворого.

65 військовий мобільний госпіталь – 4 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Північного та Південного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці,

Житомирський та Запорізький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Полтавський та Чернівецький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю,

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров'я хворих задовільний. Крім того, 116 людей лікуються вдома, тому що мають легкий перебіг захворювання. Найбільше – в Одеській, Житомирській та Полтавській областях.

Зверніть увагу! У ЗСУ зазначили, що найчастіше військові інфікуються під час зустрічей з людьми, що не входять до найближчого кола спілкування.

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