Коронавірус у ЗСУ: нових випадків хвороби серед військових все більшає
У лавах Збройних сил за добу 30 листопада виявили 137 нових випадків COVID-19. Наразі на коронавірус хворіють 3045 військових.
Всього одужали 7296 військовослужбовців, померли – 26. Про це повідомили у командуванні Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
До речі Німеччина передала Збройним силам України 20 апаратів ШВЛ
На самоізоляції перебуває 431 людина, проте 75 осіб завершать карантин протягом 3 днів.
Що відомо про нові випадки
До лікарень забрали 21 хворого.
- 65 військовий мобільний госпіталь – 4 військовослужбовці,
- Військово-медичний клінічний центр Північного та Південного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці,
- Житомирський та Запорізький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці,
- Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Полтавський та Чернівецький військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю,
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров'я хворих задовільний. Крім того, 116 людей лікуються вдома, тому що мають легкий перебіг захворювання. Найбільше – в Одеській, Житомирській та Полтавській областях.
Актуально В Україні понад 745 тисяч людей інфікувались коронавірусом: актуальна статистика
Поділитися новиною