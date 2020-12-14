Прочитав заяву про нову коронавірусну межу. Це якщо в нас буде 30-35 тисяч випадків на день. Хороша заява. Але з нею є одна проблема.

Зараз у нас в середньому проводять 35-36 тисяч тестів на день. Що таке 35 тисяч нових випадків на день при системі тестування у 35 тисяч тестів на день? Це десь як ситуація у Англії на початку фільму про зомбі-апокаліпсис "28 днів потому". Локдаун звичайно треба буде вводити, правда вже не буде кому.

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Що не так із запровадженням локдауну?

Подивімося на ситуацію з іншого боку. Уявімо, що ми взяли і покращили систему тестування. Є такий показник, що відображає якість її роботи – коефіцієнт виявлення. Для нормально працюючого тестування він має складати 5%. Тобто виявляють 5 позитивних випадків з кожних 100 проведених тестів. У нас зараз 33%. Тобто тестів треба проводити десь у 6 разів більше. Питання: якби зараз проводили 200 000 тестів на день замість 35 000, чи виявили б замість 12-13 оті самі 35 тисяч випадків? Подумати над відповіддю залишаю вам.

Наша система тестування зараз – це як міряти температуру термометром у якого максимальна позначка 37,5. Або згадайте серіал "Чорнобиль". Там коли вибухнуло, у центр надсилали дані, що рівень радіації високий, але стабільний і не досяг критичних значень. Потім виявилося, що його міряли старими вітчизняними лічильниками, які постійно показували свої максимальні позначки. А коли взяли якийсь німецький лічильник, то на ньому уже зашкалило як треба.

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Щось таке у нас з тестами.

Тому не хвилюйтеся, нової коронавірусної межі не буде. Можна іти в торговий центр.

Джерело: Facebook