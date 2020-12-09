З коронавірусного фонду використали 45,5 мільярда гривень, – Мінфін
З фонду боротьби з коронавірусом станом на 7 грудня використали 45,5 мільярда гривень. Крім того, з коштів місцевих бюджетів станом на 3 грудня витратили 4,4 мільярда на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.
На охорону здоров’я використали 12 мільярдів з виділених 23,8 мільярда гривень. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
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На що витратили гроші
- 63 мільйони гривень спрямували на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. Зауважимо, загалом для цього передбачили 100 мільйонів.
- 1 мільярд гривень, із виділених 4 мільярдів, використали на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків.
- 1,5 мільярда гривень спрямували на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем.
- 5,3 мільярда використали на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам. Загалом для цього було передбачено 6 мільярдів.
9 грудня бюджетний комітет Ради погодив перерозподіл 5,3 мільярда гривень з ковідного фонду МОЗ для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення завдяки скороченню видатків на будівництво та ремонт автодоріг державного значення,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, передбачене збільшення грошей у ковідному фонді за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 мільярда гривень. Зазначені кошти пропонують спрямувати на ініціативу президента Володимира Зеленського щодо підтримки бізнесу під час карантину.
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Окрім коштів фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 10,6 мільярда гривень за послуги, що пов’язані із лікуванням COVID-19.
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