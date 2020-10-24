"Коронавірусну" поштову марку з туалетного паперу випустили в Австрії: фото
Поштова служба Австрії надрукувала спеціальну "коронавірусну" марку на туалетному папері. Її прикрасили зображенням слоненяти, а також графічним поясненням правил соціальної дистанції.
Вартість марки становить 5,50 євро, половину суми перераховуватимуть на благодійність. Про це повідомила пресслужба пошти Австрії.
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Що символізує туалетний папір як матеріал для марок
Щоб марка з туалетного паперу не порвалася у перші ж хвилини після її покупки, одну сторону заламінували. Вибір такого матеріалу австрійська пошта аргументує бажанням "іронічно натякнути" на перші тижні пандемії, коли люди по всьому світу масово скупляли туалетний папір.
Ще одною "коронавірусною родзинкою" нових поштових марок є те, що їх випускають на аркушах завширшки 10 сантиметрів – це десята частина від 1 метра. Саме таку довжину соціальної дистанції просять дотримуватися австрійців під час пандемії COVID-19.
"Коронавірусна" поштова марка / Фото пресслужби австрійської пошти
Що відомо про коронавірус в Австрії
- Від початку пандемії COVID-19 в Австрії зафіксовано 74 415 заражених коронавірусом. Одужали – 55 195 людей, померли – 954 людини.
- У вересні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про початок другої хвилі пандемії COVID-19. Він попередив, що країні доведеться пережити важку зиму та осінь.