Поштова служба Австрії надрукувала спеціальну "коронавірусну" марку на туалетному папері. Її прикрасили зображенням слоненяти, а також графічним поясненням правил соціальної дистанції.

Вартість марки становить 5,50 євро, половину суми перераховуватимуть на благодійність. Про це повідомила пресслужба пошти Австрії.

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Що символізує туалетний папір як матеріал для марок

Щоб марка з туалетного паперу не порвалася у перші ж хвилини після її покупки, одну сторону заламінували. Вибір такого матеріалу австрійська пошта аргументує бажанням "іронічно натякнути" на перші тижні пандемії, коли люди по всьому світу масово скупляли туалетний папір.

Ще одною "коронавірусною родзинкою" нових поштових марок є те, що їх випускають на аркушах завширшки 10 сантиметрів – це десята частина від 1 метра. Саме таку довжину соціальної дистанції просять дотримуватися австрійців під час пандемії COVID-19.



"Коронавірусна" поштова марка / Фото пресслужби австрійської пошти

Зверніть увагу! Пошта Австрії любить випускати марки, присвячені головним подіям у світі. Зокрема, після виходу Великої Британії з ЄС австрійські листи прикрасили тематичні марки.

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